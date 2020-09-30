環保署預報中秋連假空氣品質，中秋節當天（10月1日）持續受東北風影響，竹苗以北擴散條件佳，中南部地區須留意臭氧濃度上升；2日至4日東北風減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風面，擴散條件轉差，易有污染物累積，午後臭氧濃度可能偏高，預計至5日東北風再增強，空氣品質可望轉佳。環保署提醒，中秋連假出遊，多多搭乘大眾運輸交通工具；開車出門時，參考車況即時資訊，減少車輛怠速，維護好空氣，大家齊努力。

環保署表示，周三東北風再增強，至中秋節（10月1日）當天，竹苗以北地區為迎風面，擴散條件較佳，南部地區位於下風處，可能稍有污染累積，午後臭氧濃度偏高，空氣品質可能達橘色提醒等級。2日白天起環境風場逐漸轉為偏東風，中南部地區為下風處，擴散條件轉差，易有污染物累積，午後光化作用增強，臭氧濃度偏高，空氣品質達橘色提醒等級；3日至4日環境風場為偏東風，西半部地區為背風面，污染物不易擴散使濃度升高，加上光化作用影響，臭氧濃度偏高，空氣品質為普通至橘色提醒等級，局部地區短時間達紅色提醒等級。預計5日東北風增強，擴散條件好轉後，空氣品質可望轉佳。

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