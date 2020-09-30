立法院今（30）日召開財政、內政、經濟、教育、交通、衛環聯席會議，審查「中央嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」，然而各黨立委合計提出170個臨時提案，讓審查過程相當漫長。

其中以教育部在紓困1.0、2.0預算較有爭議，立委質疑，教育部前兩次紓困預算執行率偏低，這次又要第三次紓困預算，應詳細記載前兩次的執行情況。

藍營立委也強調，行政院主計總處應該要請各部會列出紓困各階段的部會執行進度，不要讓預算打水漂，應該要讓各項目的預算執行率透明化。

(工商 )