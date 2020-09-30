審查紓困預算 各黨共提170個臨時提案 14:322020/09/30 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院今（30）日召開財政、內政、經濟、教育、交通、衛環聯席會議，審查「中央嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」，然而各黨立委合計提出170個臨時提案，讓審查過程相當漫長。 其中以教育部在紓困1.0、2.0預算較有爭議，立委質疑，教育部前兩次紓困預算執行率偏低，這次又要第三次紓困預算，應詳細記載前兩次的執行情況。 藍營立委也強調，行政院主計總處應該要請各部會列出紓困各階段的部會執行進度，不要讓預算打水漂，應該要讓各項目的預算執行率透明化。 (工商 ) #審查 #紓困預算 #各黨 #臨時提案 #紓困 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠修憲委員會名單敲定 正國會提「國家領土」修憲案 00:552020/09/30 政治 國民黨轟特別預算偷渡小金庫 1字2.9億元 11:392020/09/30 政治 一起度過疫情難關 台商紓困融資上限提高至25萬美元 11:122020/09/29 政治 臺銀捐血活動 民眾熱情參與 04:102020/09/30 產業特刊 配合取得紓困救命錢 信保 前八月助獲融資1.1兆 04:102020/09/29 金融．稅務 經費到 安心旅遊10月底放心玩 04:102020/09/29 金融．稅務 瘦肉精零檢出 台東明訂罰則 04:102020/09/30 地方新聞 美縮水版紓困案闖關 規模2.2兆美元 04:102020/09/30 全球財經 長線看多黃金 短期回檔可布局 09:282020/09/30 財經 非陸台商 融資上限增至25萬美元 04:102020/09/30 財經焦點 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 美大選辯論首戰 分析師神回：川普、拜登像KTV搶麥 - 財經 - 工商 還沒接到美禁令就怕 中芯傳大舉掃貨囤著等 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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