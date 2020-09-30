資深媒體人陳文茜主持中天《文茜的世界周報》，29日於松菸誠品展演廳舉辦《文茜的世界周報》15周年粉絲見面會，現場與粉絲真情告白，陳文茜除了一一唱名介紹貴賓，表達支持與感謝，情歌天后梁靜茹也到場獻花。她穿著15年前開播的衣服、裙子現身15周年粉絲見面會，並感性表示：「歲月有它的意義，但如果你堅持下來，那些歲月只代表你堅持的理想，一如往昔。」

陳文茜回顧《文茜的世界周報》甫開播時美國發生了卡翠娜風災，因此對全球暖化這個議題有了堅持，成為《文茜的世界周報》不可能退卻的理想。儘管這15年來，陳文茜曾聽到有人考量收視率勸道：「文茜，你會不會播太多全球暖化啊？觀眾會看得厭煩。」但她篤定回應：「有一天，人類會沒有命，這比觀眾厭煩來得嚴重！」

陳文茜表示，「我們跟蔡衍明工作，他沒有干涉我們言論自由，跟周盛淵董事長工作，他也不會干涉我們言論自由。」談及《文茜的世界周報》的誕生，陳文茜憶述，當時對台灣新聞的墮落同感憂心，與周盛淵吃飯的時候跟他提起開《文茜的世界周報》，得到周盛淵的支持，《文茜的世界周報》於焉而生。另外，陳文茜特別感謝旺旺集團董事長蔡衍明，「我在中天15年，蔡衍明董事長入主中天時，當時聽到一些我跳槽的聲音，不過我跟他說，除非你對不起我，否則我不會離開你，15年來《文茜的世界周報》從來沒有被任何言論干預過！」

前台中市長胡志強上台致詞。(中天新聞台提供)

前台中市長胡志強上台致詞時自嘲說：「文茜講的這麼好，大家情緒這麼好，我上去實在太笨了，何況我智商也滿高的！」並不忘開陳文茜玩笑，「剛才指著我說，這是她這輩子最後一個愛人，她還是愛我的，所以我想跟明德兄講，你畢業了啦！」輪到施明德上台致詞時，他也幽默說：「古有明訓，不可以得罪三類人，一類是武士的刀鋒，第二類是辨士的舌鋒，還有文士的筆鋒。這三鋒呢，文茜一個人就擁有傲人的雙鋒了！」逗得陳文茜哈哈大笑。

陳文茜在見面會中也提及健康問題，因臉部蜂窩性組織炎影響，使得上鏡形象不穩定，而過去進出醫院的期間仍不忘工作，召集工作夥伴到醫院開會，錄影時拔掉針筒，錄影完回醫院躺著，甚至插管開刀完畢之後直飛巴黎，錄影COCO CHANEL那場節目從頭到尾撐住不NG，15年來幾乎沒有缺席《文茜的世界周報》，毅力驚人。

活動也祭出專場福利，陳文茜當場抽出3名幸運粉絲送出套書，年紀最小的幸運兒拿書後，兩人在台上逗趣互動，讓小粉絲頭頂書本挑戰平衡感。活動最後陳文茜邀請鄭崇華上台，引領全場比出地球保護手勢大合照，會後賣書所得捐助兒童癌症基金會以及兒童骨肉瘤協會，吸引不少粉絲響應買書，為公益盡一份心力，也為見面會畫下完美句點。

(中時 )