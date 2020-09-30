2014年美國馬立蘭大學研究，圖中顯示動脈壁彈性纖維染色的結構。 可以發現，多囊腎基因對動脈避的破壞不如馬凡症。（圖擷自李建璋醫師臉書）

藝人小鬼黃鴻升猝死經病理報告後，先天性多囊腎疾病和主動脈剝離之間的關係，引起不少腎臟病患關注。台大急診醫學副教授李建璋表示，臨床上多囊腎的主動脈剝離仍屬罕見，但若有第二個危險因子，如合併彈性纖維的缺損，其動脈壁才會加重損傷。

黃鴻升猝死，引發大家關注先天性疾病對身體帶來的危害。小鬼妹妹黃婷婷在28日於IG發文，將在10/3辦「黃鴻升公益義賣」，全數所得將捐給台北榮總多囊腎研究團隊，外界推測會選擇「多囊腎研究團隊」，應該與小鬼因「主動脈剝離」猝逝有關。

李建璋醫師日前在臉書上貼文提到，多囊腎、主動脈剝離與黃鴻升猝死的關係，近日再發一文解釋，多囊腎和主動脈剝離兩者關聯性，不過，他也言明自己非腎臟科醫師，多年前遇到這個案例，因為長期追蹤相關文獻，所以有一些經驗和大家分享。

李建璋表示，這位40歲多囊腎患者送台大急救，其主動脈切片是在2004年完成，後續有許多的研究在老鼠進行，我們引用2014年美國馬立蘭大學研究，發現多囊腎基因對動脈避的破壞不如馬凡症，所以可以解釋臨床上馬凡症的主動脈剝離還是占大多數，多囊腎的主動脈剝離是罕見的。但是如果有其他第二因子的加重，例如合併先天就有彈性纖維的缺損，多囊腎的動脈壁就會加重損傷。他形容，彈性纖維是大血管的彈性鋼筋。

李建璋認為，此案例在臨床上的意義是，多囊患者不用太焦慮，基本上動脈的彈性纖維都還能維持連續性的結構，沒有第二個因子加重，大致上是安全的。因此還是固定檢查、避免三高、避免劇烈運動、避免搬重物，抽菸、熬夜的習慣也戒一戒吧。

(中時新聞網)