雲林縣東勢鄉「豆干厝」的私娼寮近幾年來隨著逃逸移工愈來愈多轉當私娼，多年前春風吹又生，激增到超過30餘家，雲林檢警為了斬草除根，28日大舉封街搜索，當場逮捕29名以觀光名義來台逾期居留的外籍賣淫女子，其中竟然還有17歲未成年少女。這些應召站都採快速翻桌率及「得來速」模式，15分鐘一節，讓業者一個月內就可進帳數百萬。

應召也用得來速，警直搗雲林東勢豆干厝逮29名外籍賣淫女。(雲林地檢署提供)

應召也用得來速，警直搗雲林東勢豆干厝逮29名外籍賣淫女。(雲林地檢署提供)

雲林地檢署指揮台西分局經過長期監控，28日出動4名檢察官及120名警力，大舉封街後直衝豆干厝，當場查獲賣淫女子29名，其中有泰國籍逾期居留女子7名、越南籍逾期居留女子6名，本國籍嫖客5名、外國籍嫖客3人。

警方在現場查扣新台幣20萬元及犯罪工具帳冊、保險套、潤滑液、監視錄影設備等證物，據了解，這些私娼寮以1次1節(15分鐘)為單位，價格按照小姐年齡，從1000元到1500元不等金額賣淫，業者從中抽頭400至500元。

遭查獲的29名賣淫女子中，清一色都是外籍逾期居留女子，最老55歲，最小的17歲，其他均約20、30歲左右。全部都是在新冠肺炎爆發前以觀光名義來台後就滯留未歸。

經檢察官隨後將應召站負責人蔡男、丁男等4嫌，依違反人口販運防制法及刑法妨害風化罪罪嫌偵辦。賣淫女子除由雲林縣衛生局派員抽血檢驗，由移民署帶往庇護所安置。

(中時新聞網)