Google 將在台灣時間 10 月 1 日凌晨 2 點舉辦線上發表會，預計將會揭曉 Pixel 5、Pixel 4a 5G 等兩款 5G 手機，以及全新 Chromecast、Nest 音箱的新品。而且看來這一次 Google 方面的保密工作似乎不到位，繼日本 Google 意外在宣傳影片中透露了當地 Pixel 5 的售價後，台灣地區也有電商平台率先走漏消息，揭曉了消費者超級好奇的 Pixel 5 入手價格！

先前蘋果在發表 Pxiel 4a 之際，就率先公布了 Pixel 4a 5G 版本在台售價是 NT$15990，因此留下懸念的只剩 Pixel 5 的售價。稍早之前有 PTT 網友發現 momo 購物網上出現了 Pixel 5 的預購頁，價格是 NT$18990，壓在新台幣 2 萬以下的價格，應該讓不少網友都感到頗為合理。

網友分享在電商平台上出現 Pixel 5 以及 Pixel 4a 5G 的在台售價。（摘自網路）

不僅如此，網友也發現了雙機規格也一併從電商平台上流出，Pixel 4a 5G 以及 Pixel 5 都採用了高通 Snapdragon 765G 處理器，也就是都支援 5G。相機也一樣是 1220 萬畫素相機加上 1600 萬畫素超廣角相機的雙鏡組合，相機功能支援夜視、即時 HDR+、肖像打光等功能。兩者的不同之處在於 Pixel 5 將支援防水防塵、搭配 8GB RAM、支援無線充電以及 90Hz 螢幕更新率；而 Pixel 4a 5G 會跟 Pixel 3a/4a 一樣保留 3.5 mm 耳機孔。

Google Launch Night In 線上發表會直播

Google先前已向媒體發出邀請函，確認將在台灣時間10月1日凌晨2點舉辦發表會，除了上述兩款最新的Pixel手機即將登場之外，預計還有全新的Chromecast以及Nest Audio兩款新品將會亮相。

(科技)