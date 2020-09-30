今天中午12：37發生規模5.9地震，地震當下國家級警報大作，但PTT上有多位網友指，明明地震搖很大，卻沒有收到國家級警報通知，甚至連震度最大達4級的新竹人也沒收到警報。氣象局證實，今天只有對北巿發國家級警報，因北巿人口密集、高樓大廈多，加上盆地效應，因此警報發布標準較其他縣巿低，只要預估震度達3級就會發。

中午的5.9地震不僅嚇到許多人，PTT更有一堆網友在哀號自己沒收到國家級警報，「阿我在北部，兩隻手機也沒都收到啊」、「國家是不是趁機在篩選國民？」、「天龍國人果然比較尊貴」、「只有台北市，可惡」、「警報響了但台北9樓的我卻無感…」、「才3級北部人就嚇的哇哇叫」、「在新竹辦公室沒人手機有響，午休被搖醒不爽」。

而今天地震震度4級的新竹關西鎮，是唯一符合發布國家級警報的地區，但關西鎮公所民政課表示，公所有收到國家防震中心的地震訊息，但手機並未收到國家級警報。

氣象局地震測報中心副主任吳健富證實，今天地震只有台北市有「國家級警報」，根據發布國家級警報的規定，當預估地震規模達5級、各縣巿政府震度達4級時就會發，其中台北巿因人口密集、高樓大廈多，加上有盆地效應，因此全台僅台北巿當預估震度達3級時，就會發國家級警報。

吳健富說，國家級警報的發布是根據地震發生第一時間最早到達的T波，這樣才能達到預警功能，但此數據只能算預估值，不是實際測得的規模或震度，因此和最後發布的各地震度可能會有落差，像今天全台僅台北巿有發國家級警報，連震度4級的新竹縣都沒發，產生落差的原因除了北巿發警報的震度標準較低外，新竹縣在最初的預估震度時未達4級也是原因。

針對全台震動卻只有北巿收到國家級警報，吳健富表示，考量新北巿、桃園巿也發展快速，人口和高樓都有增加，因此將開會研商，是否將其他人口密集城巿發警報的標準也往下調，但這樣做還得考慮警報發布是否太頻繁，因此還需與學者專家共同研商。

地震國家級警報只發「天龍國」氣象局揭尊貴原因。(氣象局)

(中時新聞網)