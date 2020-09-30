旅美生技專家楊育民投資的美國全心醫藥30日宣布，旗下針對類固醇無效之急性移植物抗宿主病（SR-aGVHD），其候選產品 Neihulizumab 已接續之前成功的、反應率高達77％的1a期單劑量臨床試驗，進行第1b期多劑量臨床試驗，且第一位受試患者已開始接受治療。

總部位於舊金山灣區的紅杉城的美國全心，致力於開發新型抗體療法，用於治療「未滿足醫療需求度」高的免疫性疾病及癌症。

全心產品線包括兩個臨床階段的候選 產品:（1） Neihulizumab（AbGn-168H），一種靶向 PSGL-1／CD162 的免疫檢查點激 動劑抗體，可消除致病的活化T細胞。該抗體已在四種自體免疫或炎症疾病上驗 證其機制;（2）AbGn-107，一種帶藥抗體（Antibody Drug Conjugate），靶向胃腸道腫 瘤抗原。AbGn-107 在治療化療無效的胃癌、胰腺癌、結直腸癌和膽道癌中顯示出令人鼓舞的結果。

全心總裁兼執行長周慧泉（Judy Chou）表示，目前在美國有超過15個臨床機構的積極參與和患者的快速加入試驗，反映了SR-aGVHD 的醫療需求仍未得滿足，關鍵專 家及意見領袖希望通過利用Neihulizumab的獨特作用機制以獲致更好的治療選 擇。

此次1b 期臨床試驗旨在驗證Neihulizumab治療 SR-aGVHD 的安全性、耐受性和有 效性。主要臨床終點包括藥代動力學（PK）概況和第2 天的完全緩解率。對於 療效，則訂定了一些次要臨床終點，包括第28天的總體緩解率，緩解持續時間 和第 180 天的非復發死亡率。

Neihulizumab 是一種靶向 PSGL-1／CD162 的免疫檢查點激動劑抗體，可消除長期活化的T細胞，已在四種自體免疫或炎症疾病上驗證其機制，並已在一百六十多例患者中展現其臨床療效的概念驗證及安全性。這項研究藥物也在探索可以取代類固醇，在急性移植物抗宿主病當作第一線用藥的可能性。

(工商 )