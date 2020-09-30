心理作家龔佑霖，筆名「貓心」、「貓心偵探」，自2016年擔任失戀花園「inbound.tw」駐站作家在網站上發表文章，但雙方合約在2018年10月間終止，英邦德公司負責人楊涵柔竟指示員工將龔的文章擅改「花園園丁」所著，發表於「失落戀花園」，還授權轉載於LINE平台，被控違反著作人格權，士林地檢署偵結依法提起公訴。
「英邦德公司」負責人楊涵柔，2016年1月與龔簽署專欄合約書，約定龔以「貓心」、「貓心偵探」為筆名，於「失戀花園inbound.tw」刊登兩性心理學相關文章，並約定著作權屬於英邦德公司，2018年10月合約終止，楊仍擁有文章的著作權。
但楊卻指示員工，將相同文章的作者名稱，修改成為「花園園丁」，發表在「失落戀花園」網站，後又授權轉載於LINE，經龔詢問LINE公司，知道是自己以前撰寫的文章，作者名被楊女改成「花園園丁」，因而控告英邦德公司、楊違反著作權法，侵害他的著作人格權，檢察官依法起訴。
(中時 )
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