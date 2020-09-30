一名陳姓女命理師2014年25歲那年，替大她37歲、當年拚連任的陳姓里長算命，結果命盤算出陳男是她的「真命天子」，於是倒追進而交往結婚，不料陳男婚後1年就過世，陳女成了寡婦，還與陳男的3名子女打民事訴訟官司爭遺產。台北地院判決陳男的3名子女需給付陳女800萬元，上訴後，高等法院維持原判，可上訴。

陳女2014年算出陳男是她60年難得一遇的「真命天子」，因而主動追求，陳男不敵陳女的攻勢，同意交往後結婚，但婚後一年就因陳男病逝守寡，當初不贊成2人結婚的陳男3名子女，立即對陳女提告主張婚姻無效，陳女也提起民事交付贈與訴訟。

據「東森新聞雲」報導，陳女主張，老里長生前曾答應送她價值800萬元的房產，但丈夫過世後，其3名子女應負起給付責任，在遺產範圍內支付800萬元。

法官認為，雖然2人結婚證書上有見證人，但事後雙方皆否認曾經授權刻印或用印，因此一、二審均判決該段婚姻無效，但3子女爭奪遺產800萬元方面，陳女出示陳男書寫之保證書，惟陳男的3名子女認為，既然法院已認定該段婚姻無效，保證書就不具效力，且父親財產生前已被陳女花光，真要賠也沒錢給付。

法官調查後認為，保證書上的筆跡確實是陳男親筆簽名，一審判決陳女勝訴，3名遺產繼承人必須給付800萬元，上訴二審後，高院法官今宣判維持一審判決，全案仍可上訴。

(中時新聞網)