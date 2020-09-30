指揮中心：口罩雙鋼印在「3位置」都合格。（陳人齊攝影）

指揮中心：口罩雙鋼印在「3位置」都合格。（陳人齊攝影）

中央流行疫情指揮中心今天公佈三種實名制口罩雙鋼印的標示範本，指揮官陳時中強調，目前就只有這三種鋼印標示方式，民眾若拿到這三種以外的標示，就可能是拿到偽造的雙鋼印口罩。

陳時中說，指揮中心接下來會針對所有製造廠來嚴加查緝，確保口罩沒有偽造偽標的問題，但若是地下工廠藏身在天涯海角，還有賴民眾舉報。

中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，自今(2020)年9月24日起國產平面式醫療口罩本體須標示雙鋼印之位置並無規定，目前實名制通路銷售的口罩雙鋼印皆位於口罩下方，但樣式以佩戴後「MD在右臉、Made In Taiwan在左臉」與「Made In Taiwan MD在左臉下方」及「MD在下方正中間、Made In Taiwan在左臉下方」等3種，另現階段雙鋼印口罩僅供實名制1.0通路銷售，目前中央撥配地方衛生局、中央機構、公務機關之醫療口罩皆無雙印標示，但醫療防護效果與雙鋼印口罩相同，請民眾安心使用。

指揮中心指出，衛福部公告平面式醫療之雙鋼印皆應在口罩本體上，距離邊緣1.5公分內，且字高不得小於0.4公分。因此雙鋼印標示位置只要符合該規定即可，目前實名制通路銷售的3種雙鋼印標示樣式，均符合規定，有關各廠牌醫用口罩雙鋼印標示位置，可至食藥署網站查詢。

指揮中心表示，中央目前配發地方衛生局、醫院、中央機關的醫療口罩，皆是委由中華郵政直接配送，都是過去徴用的國產無雙鋼印口罩，醫療防護效果與雙鋼印口罩相同，請民眾安心使用。未來如雙剛印口罩徵用數量充足，配發的口罩也會是雙鋼印口罩。指揮中心特別提醒民眾，今年9月23日前，國內合法生產之平面式醫用口罩，可持續販售至同年12月24日。這些醫用平面口罩即使沒有雙鋼印，政府也都會透過查廠及後市場監測，確保口罩的品質，國人都可放心購買。

(中時 )