下周國際新聞事件
10/05 周一 日本九月Jibun銀行服務業/綜合PMI終值
南韓九月Markit製造業PMI
歐元區九月Markit服務業/綜合PMI終值
美國九月Markit服務業/綜合PMI終值
美國九月ISM非製造業商業活動/價格/新訂單
10/06 周二 南韓九月通膨率
澳洲央行利率決議
美國八月貿易收支
美國八月JOLTs職缺報告
10/07 周三 API原油庫存報告
德國八月工業生產
美國MBA抵押貸款申請
EIA原油/庫欣原油/餾分油庫存報告
業績報告：特易購(Tesco)
10/08 周四 美國八月消費者信貸
德國八月貿易收支
英國央行利率決議
美國(初次)請領失業救濟人數
業績報告：達美航空
10/09 周五 日本八月家戶支出
日本九月機械工具訂單
英國八月貿易收支
美國八月批發庫存
(時報資訊)
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