下周國際新聞事件

10/05　周一 日本九月Jibun銀行服務業/綜合PMI終值

南韓九月Markit製造業PMI

歐元區九月Markit服務業/綜合PMI終值

美國九月Markit服務業/綜合PMI終值

美國九月ISM非製造業商業活動/價格/新訂單

10/06　周二 南韓九月通膨率

澳洲央行利率決議

美國八月貿易收支

美國八月JOLTs職缺報告

10/07　周三 API原油庫存報告

德國八月工業生產

美國MBA抵押貸款申請

EIA原油/庫欣原油/餾分油庫存報告

業績報告：特易購(Tesco)

10/08　周四 美國八月消費者信貸

德國八月貿易收支

英國央行利率決議

美國(初次)請領失業救濟人數

業績報告：達美航空

10/09　周五 日本八月家戶支出

日本九月機械工具訂單

英國八月貿易收支

美國八月批發庫存

(時報資訊)

#美國 #八月 #九月 #PMI #綜合