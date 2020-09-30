《商情》需求回升 國內SBR市場續漲 14:152020/09/30 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受需求回升以及天然橡膠市場走強的推動，促使國內丁苯橡膠價格走揚，截至今年10月份，已連續上漲5個月。 隨著汽車產量的增長，對輪胎生產的需求增加，亦持續推動亞洲SBR市場；此外，由於東南亞正值雨季，造成天然橡膠供應緊縮，同時也激勵了SBR市場的買盤情緒。 最新報價，10月國內SBR上漲4.5元/公斤，自5月低點迄今已漲逾34%。(商品行情網) (時報資訊) #SBR #天然橡膠 #續漲 #走強 #丁苯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》TaipeiPLAS數位週 締造線上新商機 11:252020/09/30 財經 《台北股市》開高15.92點 鴻海續撐場 09:562020/09/30 財經 《商情》供應趨緊 支撐甲醇價揚 13:582020/09/30 財經 《類股》內資捧高高 太陽能族群閃閃惹人愛 12:162020/09/30 財經 1分鐘讀財經》台美今宣布簽署MOU 合搶新南向基建 08:222020/09/30 財經 健保漲定了 11月討論費率 04:102020/09/30 財經要聞 電子股回溫 嘉澤、順德獲利可期 04:102020/09/30 證券．權證 《半導體》外資連3買 台積翻紅穩盤 10:002020/09/30 財經 《商情》收成壓力 紐約期棉續跌 10:002020/09/30 財經 《商情》大阪天然橡膠自三周高點轉跌 10:172020/09/30 財經 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 全球央行死命印鈔 謝金河爆30年前這一幕重演 - 財經 還沒接到美禁令就怕 中芯傳大舉掃貨囤著等 - 財經 真正的特斯拉殺手？ 陸電動車董座預言將淪蘋果下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。