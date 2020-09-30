受需求回升以及天然橡膠市場走強的推動，促使國內丁苯橡膠價格走揚，截至今年10月份，已連續上漲5個月。

隨著汽車產量的增長，對輪胎生產的需求增加，亦持續推動亞洲SBR市場；此外，由於東南亞正值雨季，造成天然橡膠供應緊縮，同時也激勵了SBR市場的買盤情緒。

最新報價，10月國內SBR上漲4.5元/公斤，自5月低點迄今已漲逾34%。(商品行情網)

(時報資訊)