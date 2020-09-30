台船(2208)打造台灣首艘可用於離岸風電全迴旋大型浮吊船「Green Jade」，今日在台船高雄造船廠開工。「Green Jade」是台灣首艘自建的全迴旋大型浮吊船，為台船環海風電工程公司所持有、兼具最新科技與性能革命性離岸風電主力工作船，目標在2022年第4季能順利交船。

「Green Jade」搭載4,000噸等級大型吊車、DP3動態定位系統，可於最具經濟效益條件下提供使用者進行新型水下基礎和新世代大型風機運輸與安裝作業。此外，「Green Jade」船長216.5米，船上可容納多達160名船員，其高性能加上DP3動態定位系統輔助，使其可在離岸更遠的深水域和具挑戰性的海床環境進行重型單樁水下基礎及套筒式水下基礎的安裝作業。而在環境保護表現，「Green Jade」也融入嶄新設計理念，採用雙燃料引擎作為其船舶動力系統，也將依循國際環境保護法規Green Passport及Clean Design雙重環保標準，進行設計並取得認證標章，更將傳統燃油散熱系統配置廢熱回收節能設備，使產生的廢氣熱能轉換為可用電力，減少廢氣產生，達到節能降低燃料需求。

台船環海於去年2月正式成立，是台灣第一家提供離岸風場含括工程設計、採購、建造、安裝(EPCI)的工程統包商，由台船以及具離岸風場海事工程經驗的DEME Offshore共同合資成立。

「Green Jade」預計於2022年底完工，完工後將陸續投入海龍及中能離岸風場。台船環海公司於去年10月已與「海龍離岸風電計畫」簽署台灣首宗大型統包工程計畫優先承攬商合約；同年11月，再陸續簽訂「中能離岸風場」水下基礎運輸與安裝工程合約，及風機運輸與安裝優先承攬商協議，象徵著台船環海與海龍、中能風場團隊，共同為推動台灣離岸風電在地化。

(時報資訊)