中秋連假到來，行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、國民黨立委葉毓蘭30日前往高速公路總局視察交通。媒體詢問，蘇貞昌與同黨立委鄭運鵬素來感情好，近日傳出民進黨內建派鄭運鵬選桃園市長，制衡其他派系，蘇回應，「我跟很多立法委員都很好，像我和『葉菊蘭』也很好」，葉毓蘭馬上靠過去指正是「葉毓蘭」，蘇直呼「歹勢！」。

媒體詢問蘇貞昌，近日傳出民進黨團總召柯建銘建議蘇貞昌派出鄭運鵬選桃園市長，以制衡其他派系，而現任新竹市長林志堅的呼聲也很高？蘇回應，「一切交由選民決定，鄭運鵬是好人才，我確實和他很好」。

蘇貞昌說，我跟很多立法委員都很好，「像我和『葉菊蘭』也很好」；蘇貞昌話才一出，葉毓蘭馬上靠過來糾正，擔心被誤叫成中華民國總統府資政及台灣觀光協會會長葉菊蘭，蘇貞昌也馬上向她道歉，不停表示「歹勢歹勢」。

蘇貞昌表示，他在立院都很尊重、很敬佩每個立委，鄭運鵬很認真，未來他要怎麼樣的前途安排要自己努力，我做為好朋友就給他鼓勵，連訪結束後，蘇貞昌去找葉毓蘭跟她說謝謝提醒。

(中時 )