10月1日中秋節，國人習慣烤肉過節，在地球另一端的國度「南非」也有烤肉文化，還將烤肉節列為國定假日，苗栗縣大湖鄉新開國小巧妙將即將到來的中秋節與南非烤肉節連結，9月30日由來自南非的外籍教師和英語教師們，共同帶領學生進行多元文化教育，不只吃烤肉還能活用英語。

新開國小校長鄭惠鳳指出，中秋烤肉是台灣的特殊文化，不僅享受佳餚也享受闔家團聚氣氛，但地球另一端的南非也有類似的烤肉文化，不用木炭、不用瓦斯，只用木頭明火烤肉，就叫做「烤肉節」，兩者文化發展不同，卻能透過教育，讓孩子了解不同國家的文化意義，並教導孩子肯定自己是值得慶祝的事。

中秋烤肉結合南非烤肉節 新開國小快樂學英語

苗栗縣大湖鄉新開國小舉辦多元文化教育課程，將中秋烤肉巧妙結合南非烤肉節，活用英語並倡導尊重多元文化。（新開國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

鄭惠鳳表示，每年9月24日是南非的烤肉節，起源於KwaZulu-Natal地區的Shaka Day，為了紀念促成Zulu族團結在一起的Shaka帝王，在1995年大批Zulu族人組成Inkatha自由黨推動列入南非國定假日，並將這天取名為Heritage Day，提醒南非人不該忘了自己所屬的部族文化，並應尊重其它民族的文化。

每逢南非烤肉節，南非人喜歡在自家後院舉行烤肉趴的烹飪傳統，親朋好友相聚，這點與台灣的中秋烤肉文化類似。鄭惠鳳說，除了南非烤肉活動的介紹，課程還結合英語辦理闖關活動，由南非籍外師Brandon與中師藉由活動教導孩子地球村的概念，尊重多元種族與文化，也活用英語。

新開國小雖然是山區偏鄉小學，在推廣雙語教學方面卻是不遺餘力，鄭惠鳳提到，南非籍外師Brandon在學校擔任1至6年級主題式課程，常設計跨領域教學，例如將科學教育融入英語課程，另外1至2年級也進行雙語課程教學，課堂有中師輔助，孩子們沉浸於全英環境，自然而然學習英語。

(中時 )