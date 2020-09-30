大立光（3008）狀告惠普（HP）、先進光電（AOET）和新鉅科技（Newmax）乙案好事多磨，大立光證實，惠普日前已提出動議要求，擬將此訴訟自東德州地院移轉至HP總部所在的北加州地區，該案已成功獲得美國聯邦巡迴上訴法院同意，大立光也已接獲通知。

大立光於2019年9月25日在美國東德州地方法院，對惠普（HP）、先進光電（AOET）和新鉅科技（Newmax）公司提起訴訟，主張HP筆記型電腦內所使用的先進光電及新鉅科技的光學鏡片侵害了大立光所擁有的四項美國專利- 7274518，8395691，8988796和9146378，惠普日前提出動議要求將此訴訟自東德州地院移轉至HP總部所在的北加州地區，先進光電及新鉅科技稍後也加入此動議，此案已成功獲得美國聯邦巡迴上訴法院同意。

針對此事，大立光表示，公司捍衛自己專利的決心沒有改變，至於移轉訴訟地會否節外生枝，大立光指出，雖已接獲移轉訴訟地的通知，但後續的訴訟時程表尚未排出，會否拉長訴訟期間？或是對此訴訟發生影響，目前尚無法判斷。

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