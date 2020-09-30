勞動部次長王尚志於30日率領職安署會同高雄市政府勞工局勞動檢查處及遠東集團集下亞泥轉投資嘉惠電力股份有限公司等單位，前往「嘉惠電廠二期擴建工程」實施工程聯合輔導，檢視現場安全衛生設施執行情形，並提出缺失改善事項，要求主辦機關嘉惠電力股份有限公司應確實督導施工廠商強化安全管理作為。

王尚志表示，嘉惠電廠擴建完成後，將成為台灣最大民營天然氣發電廠，嘉義地區民眾及能源界各單位對於該項工程之之推動期望甚高，透過嘉惠公司引進國外先進電廠建造及營運技術，提高國內發電工業水準，期能促進地方經濟發展，創造就業機會。

電廠工程施工期間專業承攬商家數多，工程施工界面複雜，且採用大型施工機械，就依過去施工經驗顯示，工程建造過程常見風險有墜落、倒塌、崩塌、物體飛落及感電等危害，為督促事業單位落實施工安全管理，希望藉由聯合稽核，確保勞工作業安全健康。

王尚志於現場除關心詢問勞工朋友工作情形及反映的意見外，更強調本標工程腹地狹小、作業勞工人數眾多，且施工期間需維持嘉惠電廠正常營運，施工技術難度高，因此，作業風險亦相對提高，施工團隊應於規劃設計、施工及維運等階段落實全面風險評估及管理，確保工作者有安全健康的工作環境，工程才能在安全無虞之下，如期如質的順利完工。

(工商 )