由亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》所舉辦的『2020亞洲最佳企業雇主獎』(HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020)於日前公布台灣區得獎名單,知名丹麥再生能源開發商哥本哈根基礎建設基金(CIP)在台之從屬企業:哥本哈根風能開發股份有限公司,從162家參選企業脫穎而出,成為唯一獲得最佳企業雇主獎的台灣能源業者。

『2020亞洲最佳企業雇主獎』是針對亞洲11國企業,透過調查數據及線上稽核作為評選依據,並邀請企業員工參與全面涉入評估模式(Total Engagement Assessment Model)的問卷調查,從「企業文化暨組織發展性」、「員工認同感」及「團隊意識及參與」三大面向,有系統性地量化員工對公司的反饋,作為各項評分的標準。根據本次員工問卷調查結果,哥本哈根風能開發在三大面向所獲得的分數皆遠高於台灣所有參獎企業的平均分數。

在組織發展方面,哥本哈根風能開發深具北歐風格的企業文化與扁平式組織結構給予員工高度自主權,使員工充分發揮潛能,得以靈活地處理日常業務。同時,公司也為員工量身規劃教育訓練方案,使每一位員工都有機會在工作裡得到高度的成就感,進而提升工作熱忱與實現自我價值。在形塑員工認同上,哥本哈根風能開發致力營造幸福、健康的工作環境,並藉由有效溝通及各種活動,提升員工對公司核心理念之認同、凝聚員工對公司的向心力。就團隊意識及參與而言,哥本哈根風能開發有明確的職責分工機制,同時搭配鼓勵員工勇於表達自己的意見、與關懷同仁的企業文化,成功建立了互助互信的團隊歸屬感。哥本哈根風能開發董事總經理許乃文表示,「環境、社會及公司治理原則(ESG)」、「環安衛(HSE)」與「企業社會責任(CSR)」是CIP的核心企業宗旨。於全球各地積極投入資源,推動低碳能源轉型的同時,CIP亦持續打造以人為本的優質企業文化與環境。

除獲得亞洲最佳企業雇主獎的肯定,作為一間深耕台灣的外商企業,CIP在台灣能源轉型過程中貢獻心力,更期待能實現「與台灣共創共好」的目標。在其離岸風場所在地的彰化,哥本哈根風能開發設計一系列「彰化化」的綠能推廣活動,包括於沿海鄉鎮巡迴的「地方說明會」、扎根兒童教育的「追風工作坊」、推動女性職場發展的「女力講座」,以及回饋地方社區的「近岸永續發展基金」等,促進社會大眾對離岸風電的認識及認同。此外,哥本哈根風能開發也致力於扶植本土離岸風電產業鏈,從地方採購、人才培育、技術媒合與綠色金融的催生,打造台灣成為亞洲離岸風電發展的典範。

