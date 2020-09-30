黃鴻升（小鬼）猝逝震驚演藝圈，時常與小鬼在外景節目合作的馬國賢，日前上《聚焦2.0》透露，即使小鬼已經羽化成仙，還是很難接受他已離世。馬國賢回憶事發前兩周才剛和他錄完影，一看到死訊，當下覺得是假新聞，還立刻在演藝圈老、中、青三代，不同的群組發文確認，並和高山峰一一比對每家新聞報導，後來死訊證實後，馬國賢難過到說不出話。他回憶小鬼剛加入《綜藝玩很大》班底，他們就同組玩遊戲，小鬼還為了遊戲沒破關沮喪很久，「他工作非常認真，我到現在還是沒辦法接受」。

今年演藝圈藝人猝逝的悲傷消息不斷，馬國賢分享也曾有過身體非常不舒服，但難以求救的危急狀況。他說前年在執行減肥計畫，體重達標那天，和朋友相約在家慶祝，當時戒酒戒油膩食物已久，才吃沒幾口滷味，腹部突然劇烈絞痛，立刻衝到廁所如廁，「當下只是拉肚子，覺得應該是太久沒有吃那麼油膩的東西。」沒想到腹痛沒有改善還加劇，冷汗直冒，馬國賢當下覺得快不行了，卻痛到發不出聲音求救，只好拿馬桶刷，用最後力氣敲打浴缸，製造噪音。

馬國賢體力不減，現場表演掃堂腿。(年代提供)

幸好朋友夠機警，一聽到浴室有怪聲，立刻衝入，幫他把褲子穿好，緊急送醫，經醫生診斷是急性胃痙攣，住院後狀況才好轉，事發後，馬國賢決定在家加裝緊急求救鈴，通道管理室，以防萬一。馬國賢還提到體力大不如前，幾年前紅孩兒重出江湖，一手唱跳歌就讓他氣喘如牛，但他還是很敬業地應主持人高文音要求，表演紅孩兒經典舞蹈動作「掃堂腿」，動作乾淨俐落得讓高文音直呼：「這真的是大叔的逆襲啊！」

(中時 )