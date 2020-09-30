「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」完成簽署。美國在台協會AIT台北辦事處長酈英傑(Brent Christensen)下午在行政院記者會表示，此架構展現美台夥伴關係真的就是「真朋友、真進展」；他並說，台美雙方財政部將在此架構下成立工作小組，今年秋天就會舉行首次會議。

行政院今天舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構說明」記者會，包括行政院政務委員兼任國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮、外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處長酈英傑（Brent Christensen）都親自出席。

酈英傑表示，AIT與駐美國台北經濟文化代表處簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，主要是推動技術交流和資訊分享，並進一步支持和促進在印太區域中對基礎建設進行投資，並打造新供應鏈，這是最好的例子，展現美台夥伴關係真的就是「真朋友、真進展」。

酈英傑說，在這個架構下美台將舉辦各種研討會、工作坊課程和交流活動，來推動知識分享、訓練和能力建構，也要強化與私人企業投資者和金融家等夥伴網路間的關係，另外也會推動更多專家會議和交流活動，討論與這個合作架構相關的各種技術領域。

他並透露，美國財政部與台灣財政部也將在此架構下，成立並主持一個工作小組，並透過鼓勵投資的方式，尋找並促進公私部門在基礎建設產業合作的機會，目前工作小組的第一次會議暫定2020秋天舉行，美國歡迎台灣在印太地區基礎建設發展方面重要貢獻，也會努力與台灣及其他理念相近的經濟體合作，促印太區域供應鏈重組。

此外，酈英傑也提及，這個架構也能做為一個平台，讓美國跟台灣探索如何擴大合作，協助區域中其他國家因應目前在基礎建設方面迫切的挑戰，透過這些努力，及其他作法，希望能做出貢獻，促使印太區域更加繁榮、透明，供應鏈更加堅強並具備韌性。他要特別感謝台灣與美國的夥伴關係，這樣的關係可使美台能共同努力，一同在印太區域打造更具韌性的供應鏈。

(中時 )