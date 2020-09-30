白線斑蚊喜愛於靜止乾淨之積水處產卵，常於人工積水容器如盆栽底盤、廢棄輪胎、水缸等，或天然積水容器如樹洞、姑婆芋葉及竹子橫切斷面等孳生。（翻攝照片／姜霏傳真）

桃園市衛生局今日公告登革熱確診案例再增2例，目前累積19例，該案例為龜山區1對夫婦，近日曾至新北三峽活動，先生9月27日出現身體不適，通報後衛生單位針對太太進行接觸者採檢，2位分別於29日及30日確診。

64歲先生的菜園在新北市三峽區五寮里，每日都會到五寮里種菜，60歲太太則周末會前去幫忙，先生於9月27日出現發燒及肌肉痠痛的症狀，通報就醫後，衛生單位隨即針對太太進行接觸者採檢，兩人分別於9月29日及30日研判確診。

衛生局疾管科長葉潔瑩提到，第30週（7月13日至19日）的積水容器陽性率為24.3％，截至本週第40週已減緩至5.3％，顯示民眾落實清除孳生源清查等巡查作業。針對登革熱第1級熱區，衛生局每日都會派員至桃園區、八德區及龜山區巡查，環保鄰里志工的巡查頻率則為每周4次，目前將持續執行孳生源清查至10月31日，屆時再依疫情情況確定。

葉潔瑩提醒，北臺灣的登革熱病媒蚊以白線斑蚊為主，喜愛於靜止乾淨之積水處產卵，常於人工積水容器如盆栽底盤、廢棄輪胎、水缸等，或天然積水容器如樹洞、姑婆芋葉及竹子橫切斷面等孳生，另外登革熱病媒蚊以白天為主要活動時間，下午4點至5點及上午9點至10點為叮咬的高峰期，民眾應做好防蚊措施，避免被蚊子叮咬感染登革熱。

另外，中秋假期戶外烤肉、高溫食餘亦招引蚊蟲，呼籲民眾應重視防蚊與清除孳生源，尤其是積水容器一定要巡、倒、清、刷。緊接而來的國慶連假，如欲前往山區進行露營、登山等活動，應著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處應塗抹衛福部核可的防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。

(中時 )