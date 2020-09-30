張淑芬暫時放下台積電創辦人張忠謀夫人頭銜，以畫家身分將首場個展「愛．無盡」獻給台南，吸引許多民眾爭睹。(曹婷婷攝)

創作14年，台積電慈善基金會董事長張淑芬首場個展獻給台南市美術館，精選近4年共15件作品展出，過去在媒體前只談公益，首辦個人畫展，傳達希望外界不再以張忠謀老婆視角看她，「我努力了14年，我是一位畫家，每一幅畫都是我的孩子！」

張淑芬首辦個展，儘管低調開幕但冠蓋雲集，立法院長游錫堃、台南市長黃偉哲等人都現身。張淑芬感性說，她對於畫家身分一直沒有什麼信心，大家外面看到的她都是作慈善，這次個展感謝南美館、台南市政府文化局、台積電團隊，大家共同促成這一場畫展。

張淑芬首次個展「愛．無盡」獻給台南。(曹婷婷攝)

畫了6年停了3年重新再畫，停了並不是沒有畫，而是在不斷公益旅程中到處學習，先生張忠謀也鼓勵她，「不要放棄妳的嗜好，妳要繼續畫下去」，也為她買了畫室，再度拾起畫筆，她說，蓄積很多能量與更多愛，近4年來創作畫風更揮灑恣意，「很多事情不要一直走到底，重新出來，會不一樣。」

她坦言，外界都以貴婦眼光看待她作畫，認為她畫畫只是玩玩、玩票，「我努力14年，我是一個認真創作的人。」

張淑芬從2006年習畫，自水果、盆景畫入手，走訪各大博物館及美術館，欣賞藝術家繪畫作品，也從照片、賞畫模擬，幾乎每天都會創作獨樹一格「張式技法」賦予畫作生命和靈光，此次展出15件作品，皆為她4年來的創作，實驗性創作，展現了畫家創作的無限可能。《空觀》是她用於潛心沉澱之作，沒有一片相同、一片重複，疊成自然中渾然天成的秩序；《光華》無疑是她生命存在的最佳體悟，反覆用砂紙磨出畫面層次豐富色調閃爍著無數金色光點，不斷綻放生命力。

她最鍾愛的《嵐光拂嶺》，更被她視為傳家之寶而珍藏著。她說，創作當下是意念意識牽引著她的手，一步步完成，當她幡然若醒凝望此畫，她再也無法畫出一模一樣的畫，世上僅此一幅。

值得一提的是，張淑芬的畫作常用來協助推動藝術外交、公益活動，2018年APEC 峰會期間，她便曾將畫作融入致贈給各國領袖跟夫人的禮物，以繪畫拓展台灣的國際能見度。今年，她也再度無償協助駐歐盟代表處設計國慶禮品，贈送給歐洲政要。

(中時 )