台大新竹分院建置複合式手術室（Hybrid OR），連用精準的3D數位影像導引，大幅提升手術精確度，在國小任職的徐老師，診斷發現有早期肺腺癌，在該手術室完成「麻醉、定位、手術」一站流程，以微創手術切除病灶，術後隔天就出院。

台大生醫分院院長余忠仁表示，生醫分院率先在大新竹地區建置新一代的複合式手術室，並引進多軸式機械臂錐束斷層造影系統，能在手術中提供即時的3D立體影像，擴增實境技術應用在手術中的影像定位，能大幅提升各式手術的精準度。

台大生醫分院率先在大新竹地區建置新一代的複合式手術室。（院方提供／羅浚濱新竹傳真）

胸腔外科醫師楊順貿以徐老師案例說明，徐去年做胸部電腦斷層檢查發現，肺葉有疑似惡性結節和毛玻璃狀結節，接受支氣管定位胸腔鏡手術切，病理報告證實是早期肺腺癌及良性的縱膈腔囊腫。

徐老師經過1年的影像追蹤後，出現實質狀的變化，在生醫分院剛啟用的複合式手術室完成一站式的「麻醉、定位、手術」流程，利用擴增透視導引系統，進行支氣管定位，清楚標示病灶位置後，以單孔胸腔鏡微創手術切除病灶，手術後隔天即順利出院。

生醫分院外科部主任何明志表示，複合式手術室自6月啟用以來，已順利完成超過70台手術，能運用在從頭到腳的心血管外科、胸腔外科、一般外科以及神經外科，同時更是處理重大外傷的「秘密武器」，免除重大外傷病人運送各診間的風險，將有助重大外傷的處置能力，守護大新竹地區民眾的健康。

(中時 )