詹龍欄假釋出獄，26日到當地派出所報到。（劉秀芬攝）

曾涉及多起綁架勒贖案，被警方列為頭號槍擊要犯的「穿山甲」詹龍欄，服刑18年後，21日獲假釋，24日晚低調返回台南東山老家，26日在兒子陪伴下到當地派出所報到。白河分局也派人至其家中關心，並告誡他不要再惹事，他也表示希望在家陪老父，並婉拒訪客打擾。

當地部分居民表示，有聽說詹龍欄回來了，但他長年在外，又服刑18年，大家對他並不了解，連長相都不清楚，而且詹龍欄今年已經68歲，年紀已大，不熟的人見面也認不出來。

據了解，詹龍欄妻小與老父住東山區，其母於2012年以92歲高齡過世，當時詹在宜蘭服刑，申請返家奔喪未獲准，還要朋友把奠儀省下來幫助弱勢。詹龍欄的父親則腳不好，無自理生活能力，有請看護。

詹龍欄返家後，家人也準備火爐讓他過火，希望幫他轉運，久未見面的友人也前往拜訪敘舊，30日詹龍欄也外出拜拜求平安。

白河分局表示，詹龍欄下月6日還將到台南地檢署觀護人室報到，後續動向才會更明朗。

(中時 )