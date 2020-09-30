明天起就是中秋節4天連續假期，交通部預估今年假期的國道交通量將創同期史上最高，明日交通量甚至直逼大年初一，而首波南下返鄉車潮預估會在今日下午4時湧現，西部國道在晚間9時紓解；國道5號南下恐塞到凌晨2時，緊接著凌晨4時將會出現第2波車潮。

交通部高速公路局預估，下午4時之後，國道會出現第1波返鄉車潮，夾雜下班的通勤車流，會讓民眾感覺較塞，西部國道預估塞到晚間9時紓解。國5方面，原預估今早9時開始塞到凌晨2時，不過至今車速仍能保持60公里以上，可能也是傍晚出現壅塞。

高公局指出，明日國道交通量預估為125百萬車公里，塞車尖峰為上午南向，易壅塞路段包括國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3三鶯至關西、烏日至霧峰系統以及國5南港系統至坪林，行車時間為平日的4至5倍。另國1北上圓山至大華系統，上午也預估車多。

交通部除規劃國道的高乘載、匝道封閉、夜間0至5時免收費、單一費率、開放路肩、匝道儀控等管制措施，另在宜花地區與客運、租車業者合作，民眾搭乘客運再租車可享有優惠，台北－花蓮間客運更殺到400元來回。

依據中央氣象局預報，今、明日有一波東北風增強，北、東部地區僅短暫略降溫、降雨稍增，到了周五、周六又會回暖轉乾；中南部地區周二至周末都屬多雲到晴，僅午後有局部雷陣雨的天氣。高公局提醒，駕駛行駛國道若遇大雨或車多壅塞時，應小心、耐心駕駛，勿任意變換車道，也可走替代道路避開壅塞路段。

(中時 )