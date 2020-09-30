台中市長盧秀燕為健全良好的公幼公托環境推動「倍增計畫」，預計4年內增180班公幼、14所公托，獲得各界一致好評。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕為健全良好的公幼公托環境推動「倍增計畫」，預計4年內增180班公幼、14所公托，公托已順利達標，公幼則增設近140班，持續朝目標邁進；市議員王立任為海線幼兒請命，期能加強海線公幼公託設置，教育局長楊振昇強調，如找到適合場地將加快腳步。

台中市議會30日召開定期會，市議員邱素貞、王立任、吳瓊華、林徳宇等人關心公托公幼議題。王立任肯定市府努力推動非營利幼兒園，兩年內增加到13所；吳瓊華對於烏日區新增公幼嘉惠學子大力支持，感謝市府努力。

市長盧秀燕說，烏日東園國小新增公幼，吳議員居間協調功不可沒，感謝吳議員在預算、建設計畫上的大力支持；公托上任前僅5所，現在已倍增至14所提早達標，任內目標再新增公托36所，他會持續努力。

盧秀燕指出，另外，公幼104-107學年度只增設90班，目前108-109學年度已增設131班，朝向180班的目標邁進，市府將加速盤點資源；包括公有市場、里活動中心二樓等閒置空間，活化運用既有設備，希望大家繼續支持。

目前公幼倍增執行進度，教育局長楊振昇說，市府採公立幼兒園、非營利幼兒園並進方式執行，108至111共4個學年度，規劃擴增至少180班，每年設定目標分別為41班、88班、25班 、26班；目前108學年度增設41班、109學年度目前增設90班，均已順利達標，未來110、111學年度，也將持續利用學校內的空間、教室與場館加速推動。

(中時 )