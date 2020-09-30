嘉義市大同國小新廁所藝術牆面吸睛，各界人士參觀讚許。（廖素慧攝）

嘉義市大同國小改造後的廁所採光良好。（廖素慧攝）

嘉義市大同國小改造後的廁所有小動物裝飾。（廖素慧攝）

嘉義市大同國小斥資591萬元改善陰暗的老舊廁所，用拼貼馬賽克、雕塑等多媒材藝術，呈現陳澄波、幾米、林玉山、黃土水及顏水龍等名家的作品，變得美輪美奐，5日揭幕啟用，市長黃敏惠說，這個廁所美學接地氣，又很藝術。

黃敏惠說，大同國小設有美術班，藝文特色是最大亮點，藝術化的校園環境也是各校中翹楚，改造老舊廁所，讓知名藝術家的創作重現，變身為美輪美奐、充滿藝術與童趣對話的另類美術館，讓上廁所成為美感洗禮，很棒。

校長盧淑娟說，學校禮運樓東側廁所老舊、陰暗、通風不良、有異味，師生視為畏途，學校爭取到108年度向教育部補助經費591萬元改善，師生組成整建工程美學推動小組，集思廣益，參與藝術化的工程計畫。

1至5樓女廁入口旁的藝術牆結合市定課程概念設計圖案，分別用馬賽克剪黏、立體鍛鐵、大型輸出於立體三角鋼板、陶土半浮雕搭配壓克力顏料等多媒材，呈現陳澄波、幾米、林玉山、黃土水及顏水龍等台灣藝術家的作品，宛如走進藝廊，藝術牆面解說牌有QRcord連結。

今天啟用典禮有教育處長林立生、藝術家蒲浩明、蒲浩志、歐志成、多位議員等各界人士參加，熱鬧滾滾。

(中時 )