針對民進黨正國會立委在立院擬提出拿掉統一的修憲案，國民黨主席江啟臣中午表示，大家可以對修憲提出不同意見、主張、看法，憲法是大家的，所以修憲門檻高，最後要經過全民的複決，就是代表要有全民的共識。

江啟臣說，他認為，各黨各派可以提出修憲意見，外部的民間團體也有不同想法、看法，甚至提出過去沒有入憲的新興議題。他強調，國民黨有修憲小組，將針對這些議題進行討論。

(中時 )