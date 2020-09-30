正國會擬提去統修憲案 江啟臣：最後要經全民複決 15:052020/09/30 中時 黃福其 、實習邱新博 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席、立委江啟臣。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對民進黨正國會立委在立院擬提出拿掉統一的修憲案，國民黨主席江啟臣中午表示，大家可以對修憲提出不同意見、主張、看法，憲法是大家的，所以修憲門檻高，最後要經過全民的複決，就是代表要有全民的共識。 江啟臣說，他認為，各黨各派可以提出修憲意見，外部的民間團體也有不同想法、看法，甚至提出過去沒有入憲的新興議題。他強調，國民黨有修憲小組，將針對這些議題進行討論。 (中時 ) #修憲 #江啟臣 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 議長選舉未亮票遭民進黨除名 南市議員蔡秋蘭官司逆轉勝 11:102020/09/30 政治 江啟臣轟蘇揆逾1年沒開食安會報 王美花不自知是食安委員 09:102020/09/30 政治 綠修憲委員會名單敲定 正國會提「國家領土」修憲案 00:552020/09/30 政治 藍營質詢國軍戰備等級 蘇貞昌竟一度答不出來 12:072020/09/29 政治 國防部長承認 未來美國可能出售我攻擊武器 11:462020/09/29 政治 國民黨鍾小平條款 4年才可回復黨籍 04:102020/09/30 政治要聞 110年度中央政府總預算報告 國防預算直逼4000億 嚴德發證實 美國可能售台攻擊性武器 04:102020/09/30 政治要聞 立委問國軍戰備等級 蘇揆糊弄 04:102020/09/30 政治要聞 故國變客地 何處是歸途（下） 04:102020/09/30 兩岸藝文 民間建案引進外勞 勞動部駁回 04:102020/09/30 財經要聞 政治熱門新聞 台美建交蔡政府為何「踩煞車」？學者爆心寒內幕 - 政治 韓國瑜走後變這樣 貼紙哥貼「六合夜市慘況」 網：高雄人的選擇 - 政治 飛彈打來躲哪裡蘇貞昌答不出 網轟：上次問人停車場不是很嗆？ - 政治 共機為何又擾台？媒體人分析：跟韓國瑜有關 - 政治 教召將改1年1訓、延為14天 網曝心得：下一梯保重 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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