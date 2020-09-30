台灣東部海域今日中午12點37分發生芮氏規模5.9地震，地震深度106.5公里，新竹縣最大震度4級，桃園市雖震度不大但搖晃程度相當明顯，桃園捷運公司立即停駛2分鐘，確認無異常後恢復營運。

桃捷公司今日中午12點38分時，A6泰山貴和站偵測到3級地震，桃捷公司立即啟動地震因應標準作業程序，全線列車皆停車2分鐘後，A1~A6範圍列車以40公里巡檢軌道，確認無異常狀況後，全線恢復正常營運。

(中時 )