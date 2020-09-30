桃園3級地震 桃捷停駛2分鐘 14:322020/09/30 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 A6泰山貴和站12點38時偵測到3級地震，桃捷公司立即啟動地震因應標準作業程序，全線列車皆停車2分鐘。（翻攝照片／姜霏桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣東部海域今日中午12點37分發生芮氏規模5.9地震，地震深度106.5公里，新竹縣最大震度4級，桃園市雖震度不大但搖晃程度相當明顯，桃園捷運公司立即停駛2分鐘，確認無異常後恢復營運。 桃捷公司今日中午12點38分時，A6泰山貴和站偵測到3級地震，桃捷公司立即啟動地震因應標準作業程序，全線列車皆停車2分鐘後，A1~A6範圍列車以40公里巡檢軌道，確認無異常狀況後，全線恢復正常營運。 (中時 ) #地震 #桃園 #桃捷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華航10月客運已有較大增班 11月起曼谷、舊金山等再增班 12:192020/09/30 財經 台北上下跳！12：37東部海域規模5.9地震 最大震度新竹4級 12:392020/09/30 生活 黑道跑路到大陸 當共諜刺探中科院軍機 11:262020/09/30 社會 市府周邊房價有撐 桃園居六都之冠 04:102020/09/30 產業．科技 中午有感地震 新北市2級 13:102020/09/30 生活 新光三越周慶明開跑 首波6店滿3000送300 04:102020/09/30 時尚消費 桃園狠夫殺妻剁屍7塊 二審逆轉免死 10:112020/09/30 社會 桃明年總預算1386億 藍嗆嚴審 04:102020/09/30 地方新聞 中秋連假何處去？到兒童新樂園、貓纜闖關拿柚子 11:272020/09/30 生活 10小時連9震 秋遊台東恐有餘震 04:102020/09/30 生活新聞 生活熱門新聞 勞保年金先領還是後領好？專家1公式曝這樣錢領最多 - 生活 把握中秋好天氣 連假後入秋最強冷空氣到 最凍時間曝光 - 生活 史上最塞中秋車潮將現 國道聰明上路看這裡 - 生活 女兒頻喊「肚子痛」不想上學 母憂心被霸凌 真相曝光笑翻萬人 - 生活 台灣輸出案例 廈門多次採陰卻確診 陳時中：很納悶 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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