消息人士透露，Alphabet旗下谷歌公司以21億美元收購健身追蹤器製造商Fitbit的交易，可望獲得歐盟反托拉斯主管機關批准。

為了在穿戴裝置市場與蘋果及三星電子競爭，谷歌去年底宣布以21億美元收購智慧錶製造商Fitbit。

這個全球最受歡迎網路搜尋引擎周二向歐洲執委會提出新的讓步方案，以化解歐洲當局的擔憂，即這項交易可能進一步強化谷歌在網路廣告方面的勢力，並增加谷歌的數據量。

谷歌對此表示，公司已經提議限制谷歌廣告使用Fitbit的數據，並將加強對該過程的監管。這項提議以7月份的提案為基礎。谷歌在聲明中表示：「我們亦將確實履行我們的長期承諾，在Android平台上支持其他穿戴式裝置製造商，並繼續允許Fitbit用戶透過API（應用程式介面）連結第三方服務，只要他們想這麼做。此外，在經用戶同意下，第三方服務亦將繼續取用Fitbit用戶的數據。

路透社稍早前報導，知情人士透露，這些新提出的讓步，將為歐盟批准該交易掃除障礙。歐洲執委會原訂於12月23日對該交易做出決定，但也可能提前決定。該委員會拒絕對此發表評論。

Fitbit過去曾經是穿戴式設備市場的領導者，但根據IDC所作的調查，今年第一季Fitbit的全球市占率僅剩3%，遠遠落後蘋果的29.3%，也不如小米、三星與華為。

(時報資訊)