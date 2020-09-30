宏達電(2498)深耕虛擬實境生態圈，虛擬實境正一步步改變人們認識世界及與世界互動的方式。自1980年開始，「新聞與紀錄片艾美獎」今年已邁入第41屆，每年表彰美國新聞與紀錄片領域傑出人士與節目，在國際影展中獲獎無數的Lynette Wallworth導演透過VIVE虛擬實境技術深入亞馬遜叢林，其所拍攝原始部落Yawanawa產生史上首位女薩滿的360度紀錄片，《Awavena》，今年在2000多件送審作品中經875名資深記者、編輯及製片人審核後提名，再經兩輪投票脫穎而出，勇奪「新聞與紀錄片艾美獎」中「紀錄片傑出創新拍攝手法獎」(Outstanding New Approaches: Documentary)。

董事長王雪紅表示：「《Awavena》透過虛擬實境技術，將如此重要並激勵人心的故事如實記錄下來，並獲最高榮譽艾美獎的肯定，我們感到與有榮焉。HTC致力推動虛擬實境生態圈，如今AR與VR已在娛樂、醫療、設計、製造、研發、教育、藝術及商業等各個領域遍地開花，隨著5G世代來臨，HTC加速串聯整合AR、VR、AI及區塊鏈技術，堅定邁向VIVE Reality的願景，改變全球人類生活。」

「新聞與紀錄片艾美獎」未跟進各大國際影展為虛擬實境作品單獨設立獎項，《Awavena》仍能在全球眾多傑出紀錄片的角逐中雀屏中選顯得彌足珍貴，也說明了虛擬實境沉浸式影象敘事手法有著傳統平面影像難以企及的優勢。

另外，值得一提的是，本片係由於Yawanawa部落主動聯繫熟悉虛擬實境拍攝技術的Lynette Wallworth導演，盼導演能透過VR的敘事，向世界傳遞這如此振奮人心的故事。而本片拍攝經營團隊更選擇虛擬實境生態圈重要推手VIVEPORT成為 《Awavena》第一個播放平台。

(時報資訊)