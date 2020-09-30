桃園招商巡迴列車起跑。(經發局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市政府經濟發展局「拚招商、衝經濟」，投資服務中心「月月都有土地媒合會」，招商服務列車起跑，30日第一站開到平鎮工業區，參加今天活動包含敬鵬工業、台灣嘉碩、利百代、中華精測、台灣晶技等30多家廠商參加。

媒合會於中壢工業區服務中心舉辦，由服務中心主任及經發局共同主持，桃園市政府投資服務中心與「土地廠房供需媒合平台」之仲介業者，介紹本市投資環境、發展現況及未來產業用地規劃開發，以及提供廠房土地最新資訊。與會廠商提出有關尋找土地，擴增廠房等議題，由投資服務中心逐一與廠商交流並說明「土地廠房供需媒合平台」之協處。

桃園市政府經發局表示，本次土地媒合會，建立與企業雙向交流平台，嗣後亦將持續聆聽廠商建言，滾動式檢討及精進還可以再為廠商加碼的投資，加碼提供的便民服務與即時協助，廠商加碼投資桃園賺大錢、員工樂加薪、政府與產業齊心共創雙贏。

(中時 )