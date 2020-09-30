美國傳出繼華為之後將出手制裁中芯國際，將大陸半導體趕盡殺絕，儘管中芯表示還沒收到任何通知，但《日經亞洲評論》今日爆料，中芯提前數個月布署，大舉掃貨生產設備與關鍵零件，採購量超過今年全年需求，也已與其他大陸晶圓廠共建中央倉庫，囤貨備戰。中芯否認此消息。

中芯採購範圍包括蝕刻、微影、晶圓清洗、測試機台，以及其他維持生產設備運作的相關零件耗材，數量之大足以用到明年，其他大陸晶圓廠也可從共同中央倉庫取用。中芯聯合執行長趙海軍否認此事，不過該公司資本支出確實由31億美元升至67億美元。

華為被制裁前也有類似措施，甚至傳出包機來台掃貨，不過向台積電下訂、行動裝置處理器1500萬顆5奈米製程晶片最終只拿到880萬顆，明年智慧型手機依然有斷貨危機。大陸業界消息人士指出，中芯從年初就已經提高警覺，因此備貨量較充足。

大陸半導體國家隊中就屬中芯製程最先進，而且喊出目標追上晶圓代工全球霸主台積電，但主要產線仍是40奈米製程，落後台積電約有10年，但已經開始14奈米製程小量風險試產，不過14奈米目前均使用國外設備與耗材，美方一旦出手，立有斷炊之虞。

熟悉半導體產業分析師認為，大陸半導體生產設備落後世界差距沒有產品本身大，但至少也差3代左右，光靠現在的技術根本建構不出完整半導體產線，而且只能滿足大陸半導體產業10%需求，因此除了囤貨別無他法。

(中時新聞網)