中秋節連假即將到來，不論是返鄉遊子或是安排連假出遊的旅客，都需要提前安排包括火車、高鐵，甚至客運巴士等交通接駁；為了讓消費者擁有更順暢的客運預訂體驗，旅遊體驗預訂平台KLOOK在中秋連假前推出「點對點客運即時預訂」服務，整合國光與統聯客運的全台熱門目的地路線，消費者只要選擇起訖的城市，就能即時掌握班次資訊，甚至能直接劃位並預訂車票；為響應公路總局疏運措施，中秋假期和國慶透過KLOOK點對點客運即時預訂服務購買全台客運巴士車票，可享85折起優惠，統聯客運台北到花蓮單程車票每人更只要200元，最高省120元！

客運巴士交通服務在旅遊體驗中持續扮演重要的角色，更是旅客深入探索目的地的重要工具之一；在台灣過去因為客運巴士分屬多個不同品牌經營，導致車次路線等資訊難以串聯整合，想要查詢巴士班次的旅客需要分別到各大客運網站點選起迄站、比較路線和所需時間，慢慢推敲出最適合自己的車次，甚至是直接到轉運站購買車票，但遇上連假一票難求的熱門時段旅客就只能耗費大把時間在車站等待候位。

KLOOK新上線的「點對點客運即時預訂」服務，攜手全台路線覆蓋率最廣、運載量最大的國光與統聯客運兩大品牌，整合台北、花蓮、台中、台南、高雄等熱門目的地的跨城市客運路線，消費者只需要在KLOOK單一平台上點選出發和抵達的城市，選擇出發日期，就能一覽所有班次，包括出發和到站時間、車票價格、行經路線，甚至能依據不同發車時間或車票價格進行排序，方便旅客查詢；旅客選定欲搭乘的車次、挑選好座位並填妥取票所需的個人資訊，僅需幾分鐘便能完成車票預訂，讓旅客享有有別以往的預訂體驗，直覺便利且快速！

KLOOK首頁中點擊「客運巴士」icon就能直接進入點對點客運即時預訂頁面。(KLOOK提供／黃慧雯台北傳真)

預訂車票時同時提供選位服務，方便旅客安排。(KLOOK提供／黃慧雯台北傳真)

國光客運營業課經理陳靖宜表示：「國光客運與KLOOK過去已有多次合作，過去多以提供外國旅客交通接駁服務為主，今年雖因疫情關係國外來客數銳減，但雙方仍持續探索更多創新服務的可能；我們很興奮看到點對點客運即時預訂服務上線，也期待能藉此提升客運巴士產業的數位化服務，更符合當下年輕旅客的使用習慣，等待未來疫情消緩、國境再度打開時，為國外旅客提供更便利的點對點巴士預訂服務。」

統聯客運表示：「今年受到疫情影響是充滿挑戰的一年，統聯客運作為全台首間民營國道客運的品牌，我們很高興能在這艱鉅的時刻，與像KLOOK這樣志同道合的夥伴展開深度合作，持續投入創新資源，共同為改善使用者體驗而努力，點對點客運即時預訂服務只是合作的初期成果，透過資訊整合和串連提升消費者預訂車票的效率，未來我們將會持續與KLOOK保持密切的合作，推出更多直覺且方便的客運服務。」

KLOOK台灣資深市場行銷總監 林耀民表示：「台灣一直是KLOOK最重要的市場之一，加上台灣客運巴士產業成熟、國旅逐步復甦，以及國光與統聯客運兩大強而有力的合作夥伴支持，讓台灣成為KLOOK首發『點對點客運即時預訂服務』的市場，除了持續優化使用經驗、擴大路線覆蓋率外，未來我們也期待能發揮平台綜效，串連在地美食和秘境探索等體驗商品，讓消費者能一站購足目的地旅行所需的所有服務。」

即將迎來的中秋連假，KLOOK也響應公路總局疏運方案，只要在KLOOK新推出的點對點客運即時預訂服務購買客運巴士車票，即可享原票價85折起優惠；此外北花線也推出限時一個月的優惠，購買9月30日到10月31日台北花蓮統聯客運車票，單程每人僅200元，最高現省120元，連假時刻搭乘巴士台北往來花蓮還能通行部分國道五號開放路肩及蘇花路廊大客車優先通行路段，預計可節省30分鐘以上的行車時間，不論是返鄉或外出旅遊時間利用更充裕！

(科技)