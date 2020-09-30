基隆輕軌議題仍在討論階段，市議員張淵翔30日舉行記者會，要求交通部在十月底前，必須給基隆市民一個明確的答案，同時批評立委蔡適應裝傻卸責，對此，蔡適應服務處主任林明智回應，目前正在綜合規畫階段，首都圈的鐵道建設，應著重在理性專業討論、少一點政治口水。

市議員張淵翔表示，基隆唯一一席的立委蔡適應爲安撫民怨，主動提出將要求交通部向市民說明狀況，但已經過了兩個月，一直沒有下文，他強調，交通部若在十月底前，仍不願針對輕軌爭議給基隆市民一個交代，國民黨團將結合立院黨團力量，一起到交通部要答案，表達民眾訴求。

對此，林明智表示，輕軌建設目前還在綜合規畫階段，將會就北宜高鐵、民生汐止線、台鐵現有軌道與輕軌做整合討論，日前交通部長林佳龍已答應，會邀集基隆市、新北市、台北市的縣市首長一同商討，林明智說，不好的方案市長林右昌不會接受，蔡適應也不會接受，關於首都圈軌道建設是重大投資，需要各方理性與專業討論，不需要政治口水。

(中時 )