美國總統大選在今舉行首場電視辨論會，民調顯示民主黨候選人拜登，略勝現任總統暨共和黨候選人川普，消息面雖使美股盤後電子盤包括道瓊期等4大期指悉數臉色鐵青，但台股淡定處之，主要原因或無論誰在大選勝出，只要選舉結果塵埃落定，不確定因子釐清，則盤勢回歸基本面的中多架構，仍將持穩行進。

因此，短線在秋節前長假賣壓暫告一段落，與內、外資法人正逢低卡位Q4潛力股下，使盤勢在觀望與量縮格局中，穩步開高震盪趨堅，集中交易市場加權股價指數收漲47.88點，重返12500點之上，報12515.61點，單日漲幅0.38%，成交1361.02億元。

重量級權值股方面，國泰金、中華電、中鋼、長榮航、華航、仁寶、台塑四寶台灣大、聯發科與第一金等，表現疲軟；但台積電、股王大立光、鴻海、富邦金、中信金、南亞科、日月光投控、聯電、廣達、友達、群創、台泥、亞泥、遠東新、台玻、長榮、和碩及台達電等重量級集團股則力挺多方，係盤勢老神在在穩步走高功臣。

櫃買市場方面，受惠資金潮回流，使電子、生技雙主流回神，領軍盤勢攻堅，包括紡纖、化學、電機、營建、航運與觀光等族群，都站在多方陣營，短線僅鋼鐵類股指數拉回整理，使盤勢開高震盪走高，終場指數勁彈0.95%，報162.05點，成交282.79億元。

業內人士指出，台股今收月線，從月線指標來看，月線已連二黑，但周線拉出長紅，而季線也大漲約900點，顯示短期持續呈現中期區間整理架構未變。

目前上檔反壓的月線在12648點，而季線在12601點，由於月線係下彎，而季線持續揚升，使兩者可能形成死亡交叉，因此，盤勢在秋節長假後，或需一鼓作氣重返月線、季線之上，才能扭轉技術線頹勢。

目前看起來，因短期市場觀望氣氛濃厚，盤勢可能以時間換取空間，拉長整理期，並以個股依題材領先盤勢發展模式，尋求單兵向上突破，使半年線與年線在低檔的長線多頭架構，得持續支撐盤勢於萬點高檔不墜。

類股布局方面，從近期內、外資等法人與大股東、中實戶等市場大戶逢低布局方面，可整理出Q4潛力股方向如下，僅供參考：

1.半導體族群：包括旺宏、南亞科、穩懋、華邦電、台積電、聯發科、聯詠、聯電、世界與瑞昱。

2.面板族群：友達、群創與彩晶。

3.被動元件：國巨、華新科、奇力新。

4.NB族群（含代工與零組件）：仁寶、廣達、和碩、神達、新日興。

5.PCB族群：欣興、南電、金像電。

6.汽車族群（含電動車）：和泰車、和大與貿聯-KY。

7.傳產與金融族群：國泰金、富邦金、兆豐金、美利達、巨大、豐泰。

另外，包括二極體、矽晶圓與MOSFET等族群之相關概念股，波段也值持續追蹤。

(工商 )