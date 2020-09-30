國美館攜手Google 提供百件以上典藏品線上瀏覽，包含典藏國寶林玉山《蓮池》。（國美館提供／陳淑芬台中傳真）

「在國際藝術文化網路平台，也可看到國美館典藏品！」國美館30日表示，國美館已加入Google藝術與文化平台行列，是台灣第一個加入公立美術館，近日發布精選150件典藏品，包括國寶藝術家林玉山畫作《蓮池》、重要古物陳澄波的《淡水風景》，並重現難得對外公開新典藏庫房在2015年舉辦的「寶庫解密」特展影像。

國美館表示，Google藝術與文化是Google文化學院（Google Cultural Institute）下的計畫，目前已與70個國家及地區的1400多個重要文化研究機構合作，提供民眾搜尋及瀏覽藝術品、地標和文物遺跡及透過數位展覽。目前台灣僅5家博物館、藝術中心加入，國美館是台灣第一個加入公立美術館。

國美館於Google藝術與文化平台發布精選150件典藏品，有油畫、水彩畫、膠彩畫、水墨畫、書法、攝影及雕塑等領域，包括國寶級藝術家林玉山的畫作《蓮池》、重要古物陳澄波的《淡水風景》，還有藝術家倪蔣懷及呂鐵州、攝影家黃則修及鄧南光等人的作品，網友可不受時間、地點限制認識國美館及典藏品。

國美館指出，在Google藝術與文化平台所釋出的高解析度典藏品影像，讓民眾可近距離觀看作品細節突破現場觀看展品，需受限與作品保有安全距離、作品尺幅大小而無法仔細觀看等缺憾，此外，作品都搭配深入淺出圖說，讓民眾欣賞。

國美館並推出「探索雕塑園區」、「你應該認識的台灣前輩藝術家」、「黑白照片裡的老台灣」、「鎮館之寶」等7個線上展覽，以簡單淺顯的文字敘述帶領網友認識國美館戶外園區、館內空間、特展及典藏品。

值得一提的是，國美館透過Google街景服務支援建立館內360度全景觀看影像，在Google平台曝光，包括難得對外公開的新典藏庫房，在2015年舉辦轟動一時的「寶庫解密」特展的影像畫面。

(中時 )