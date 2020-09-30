華為9月30日發佈公告表示，據公司輪值董事長制度，2020年10月1日至2021年3月31日期間將改由胡厚崑當值輪值董事長。按照華為公司規定，輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，主持公司董事會及董事會常務委員會。
據界面新聞引述華為官網資訊顯示，胡厚崑出生於1968年，畢業於華中理工大學。1990年加入華為之後，歷任中國市場部總裁、拉美地區部總裁、全球銷售部總裁、銷售與服務總裁、戰略與Marketing總裁、全球網路安全與使用者隱私保護委員會主席、美國華為董事長、副董事長、輪值CEO及人力資源委員會主任等。而現任公司副董事長、輪值董事長等職務。
目前，華為公司董事長為梁華，郭平、徐直軍、胡厚崑、孟晚舟則為公司副董事長。此外，郭平、徐直軍、胡厚崑3人在一年之中輪流擔任董事長，孟晚舟兼任CFO。創始人任正非則擔任華為公司CEO一職。
早在輪值CEO時期，任正非就曾表示，輪值CEO制度比將公司的業績與成功系於一人的制度更好。每個CEO在輪值期間都奮力的牽引公司前進。即使期間有哪一位CEO走偏了，下一任輪值CEO會及時去糾正航向，避免出現問題累積過多而得不到解決的情況發生。
(旺報 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。