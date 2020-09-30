台灣小吃遠近馳名，蚵仔麵線、鹽酥雞、臭豆腐…等等，都是不能錯過的美食；當然，更不能忘了這位超強選手：烤香腸。

不管是KTV門口、你家巷口、馬路邊、觀光景點、夜市，或多或少都能看到香腸攤，但是好吃與否，就得看香腸肥瘦比例、香氣，還有就是「烤功」。這些好吃不踩雷的烤香腸，碰到記得買一根來吃，然後記得要配蒜喔！

》黃家香腸

本身已經是人氣非常高的一家店，再經過韓國食神白鍾元老師推薦之後，排隊隊伍變得更長。黃家香腸的肥肉較少，所以不喜歡吃太油的朋友，選這間就對了！

●地址：台北市中正區泉州街32之3號

在 Instagram 查看這則貼文 ċѧṅԀʏ 坎弟 ❤️（@candyours）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 28 日 上午 6:08 張貼

》李家現烤黑豬肉香腸

萬華必吃小吃之一！老字號的李家香腸採用的是黑豬肉，香腸肥肉比例較多，除了現烤香腸外，也有賣生香腸；買完香腸後，記得一定要配他們家蒜頭，有辣喔。

●地址：台北市萬華區和平西路三段164號

在 Instagram 查看這則貼文 @rau_taiwan 分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 24 日 下午 1:19 張貼

》賴桑香腸

其實它是一間燒烤店，在木柵路上，是一間鐵皮屋，老闆原本只賣烤香腸，但因實在太會烤了，乾脆開碳烤店。店內的烤物都非常好吃，但千萬別忘了點香腸。

●地址：台北市文山區木柵路五段18號

在 Instagram 查看這則貼文 Prince Sdupid（@princetimsdupid）分享的貼文 於 PDT 2017 年 4月 月 2 日 下午 9:31 張貼

》石碇萬紫桂花香腸

算是一款特殊風味的香腸。而且這間店也被喻為是香腸界的李安(也不知道是誰做了如此妙喻)；《萬紫》的香腸一樣口感扎實，吃起來還有一股淡淡的桂花香；在當地也是一間人氣相當高的小吃攤。

●地址：新北市石碇區靜安路一段108號

在 Instagram 查看這則貼文 foodmakesmehappy（@foodmakesmehappy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 24 日 上午 3:03 張貼

》油庫口蚵仔麵線

大家都知道油庫口的麵線好吃，但他們家的香腸也是人間美味。油庫口的香腸吃起來，碳香味很濃，內餡札實多汁，單吃美味，配麵線超級對味。

●地址：新北市板橋區文化路一段188巷44號

在 Instagram 查看這則貼文 Joey Lin（@corporaljoey）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 25 日 下午 7:18 張貼

(中時新聞網)