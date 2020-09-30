國民黨主席江啟臣昨在立院質詢，揭露行政院已逾1年未召開食安會報；他今天指出，蔡總統首任大肆宣傳的食安五環，在行政院長蘇貞昌眼中，竟成為連例行工作都不願意執行的輕忽與怠慢！接下來的立法院議程，國民黨立院黨團將研議，在行政命令審查前，應該在國會召開足夠的公聽會場次、在各地辦理食安及產業說明會，督促行政單位落實蔡總統當初溝通的承諾。他也提醒民進黨團應支持蔡總統到國會做國情報告，讓國人更加了解決策過程。

江啟臣下午在國民黨中常會致詞時指出，今天是九月份最後一天，距離民進黨以行政命令直接開放瘦肉精豬肉進口只剩下三個月的時間。雖然，上週五在國民黨團的主張及堅持下，民進黨終於初步退讓，同意將行政命令由備查改為審查，讓國會有實質監督的空間。然而，可預料民進黨仍將自恃國會多數，強渡關山，但國民黨團不會放棄任何可以實質監督質詢的機會，就是要用力的監督，持續逼迫民進黨政府讓步。

他說，昨天他也在院會質詢，以實際證據，批評民進黨政府對於食安工作漫不經心。本來應該由蘇貞昌院長親自召開的跨部會食安會報，竟然已經有超過一年沒有召開。讓人難以想像，這樣的政府如何有效管理高風險肉品。蔡英文總統首任大肆宣傳的食安五環，在蘇貞昌院長眼中，竟然成為連例行工作都不願意執行的輕忽與怠慢！

江啟臣說，接下來的立法院議程，我們更不願意讓實質審查變成歹戲拖棚的過場。他將與黨團夥伴繼續研議，在行政命令審查前，應該在國會召開足夠的公聽會場次，以及在各地辦理食安及產業說明會，督促行政單位落實蔡英文總統當初溝通的承諾。也要再次提醒立法院民進黨黨團，應該共同支持蔡總統到國會進行國情報告，讓國人更加了解瘦肉精肉品開放決策的過程，食安是朝野應該一致重視的國家安全。

(中時 )