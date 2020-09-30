農田水利會明10月1日將正式掛牌為「農田水利署」，然而農田水利會改制後不只官派人選遭疑綁樁，最大的爭議屬千億資產收歸國有，許多水利會成員痛批政府違憲行公然「掠奪」，表示即便明天掛牌，仍會反對到底。

根據農委會之前的報告，農田水利會現金資產約700億現金，不動產為1500億，總計超過2000億的資產，明天起將正式收歸國有，台灣17個農田水利會也將走入歷史，除了各界懷疑有綁樁疑慮，大筆資產移轉成了全國矚目的焦點。

護水護產顧農民嘉南自救會會長謝耀慶表示，水利灌溉設施皆屬於水利會財產，這次財產繼承完全沒有法律授權，水利會財產買賣都要繳地價稅和房屋稅的，怎麼會改制後通通變成政府的？

彰化護產、護水權會長鄭俊雄指出，政府說水利會改制是要擴大灌區，但現在水源都不足要如何擴大？另外會務委員選舉也遭停止，以後誰來監督機關運作？

鄭俊雄說，改制後員工變成公務式上下班，派任官員下班後溝通橋樑都斷了，農民以後隨時有需要找誰幫忙？

前台南縣長、彰、雲、嘉、南水利會委任律師蘇煥智表示，這次已向台北高等行政法院提起本訴及定暫時狀態假處分以阻止財產與水權的不法移轉，強調國家並無承受彰化、雲林、嘉南農田水利會之資產之權利，並請求禁止中華民國承受上揭資產；而被告經濟部水利署不得將屬於彰化、雲林、嘉義、台南農田水利會之農業用水權變更登記為被告中華民國。

蘇煥智指出，農田水利法中並無白紙黑字要將水利會廢止或成立農田水利署，要廢止法人團體必須要有明文規定，因此在法律上水利會明天過後依然存在，國家帶頭違反憲法第23條侵犯農民權利，水利署成了名符其實的「黑機關」。

(中時 )