中秋烤肉，想好下雨備案沒？國泰飯店觀光事業旗下的COZZI Blu和逸飯店．桃園館準備好了，把館內的「Cozzi Market逸．市集」自助美饌直接把炭火搬進餐廳內，由五星主廚替你＂夯＂肉外，還有啤酒無限暢飲、假日成人贈半隻龍蝦，即日起至2020年10月25日，平日每人980元＋10％、假日每人1,280元＋10％。

館內網美打卡聖地「Blu Bar」酒吧，也將在10月1日起推出「巴比倫空中花園」特調，每杯原價450元＋10％，女性限定320元＋10％，讓女孩們邀閨密們一同嗨翻中秋月。

COZZI Blu館內擁有超高人氣的Buffet餐廳「Cozzi Market逸．市集」，以海邊碼頭市集為概念，塑造出半戶外的空間感。飯店更與日本露營品牌 Snow Peak 合作，打造露營區用餐環境，猶如岸邊隨性升起營火團聚共食的感受，傳遞以舌尖味蕾旅行尋訪世界的獨特風格。每日更從漁港帶來不同新鮮的海鮮食材，讓饕客讚不絕口。

即日起至10月25日，推出中秋月＂夯＂肉限定主題，讓消費者可以省去準備以及料理食材的時間，也不必擔心戶外天氣變化等諸多繁雜問題，就可以享受闔家大啖燒烤美味料理。「Cozzi Market逸．市集」廚藝團隊嚴選多款烤物食材，透過專業的技巧搭配炭火進行燒烤，誘人的香味讓人食指大動。

餐檯上豐富肉品包括英式烤牛肉、法式羊排、戰斧牛排、慢火脆皮豬等，消費者可依喜好搭配玫瑰鹽、黑岩鹽、馬爾頓鹽等海鹽增添風味。韓國生蠔更是不能錯過，簡單燒烤後飄出的滿滿海味，搭配啤酒令人胃口大開。炭火直烤區的串燒，搭配上主廚特調日式風味醬，陣陣肉香，讓人抵擋不住、口水直流，假日限定用餐再加碼，每位成人贈送半隻波士頓龍蝦。

(中時 )