男搭機捷抵終點叫不醒 清潔員一摸「全身冰冷僵硬」疑心肌梗塞亡 14:472020/09/30 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子搭機捷疑似心肌梗塞列車上猝死。(呂筱蟬攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市一名51歲李姓男子，30日上午8點多搭乘桃園機場捷運，列車行駛到A21中壢環北站時，因為是最後一站，工作人員進行清車時發現李男並未下車，上前叫他時發現劉男已無呼吸心跳，送往醫院急救仍不治。 當時正值上班時間，其他乘客並未發現劉男異狀，直到機捷工作人員發現時為時已晚。警方初步研判劉男外觀並沒有異狀，疑似因為心肌梗塞原因猝死，詳細死因還要檢警相驗釐清。 (中時 ) #發現 #猝死 #工作 #人員 #工作人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園狠夫殺妻剁屍7塊 二審逆轉免死 10:112020/09/30 社會 氫氣槽車撞匝道大爆炸駕駛亡 父悲慟：他到職才半年 12:102020/09/30 社會 殺女友、雙胞胎塞洗衣機 狠男判死 04:102020/09/30 社會新聞 運勢翻身的黑馬星座TOP5 月底好運暴漲心想事成 00:302020/09/30 運勢 男子持刀對醫生揮舞辯患思覺失調 法官不採信判刑2月 02:392020/09/30 社會 《通信網路》智易Q3營收拚雙位數 登5日線、季線 13:242020/09/30 財經 小鬼猝逝華岡五人幫痛哭送別 「400億神秘貴婦成員曝光」 08:532020/09/30 娛樂 國道3號槽罐車撞高架匝道 氣體槽爆炸起火一死 04:562020/09/30 社會 黑道跑路到大陸 當共諜刺探中科院軍機 11:262020/09/30 社會 留美女碩士毆死母親 二審輕判16年 10:172020/09/30 社會 社會熱門新聞 熊熊不雅片外流禍首抓到了？知名論壇爆淪台版N號房 - 社會 竹科高富帥激戰偷拍 高學歷正妹受害 心得分類影片：爽翻 - 社會 男搭機捷抵終點叫不醒 清潔員一摸「全身冰冷僵硬」疑心肌梗塞亡 - 社會 藝人沈時華誆製作海角七號音樂劇詐150萬 判刑６個月 - 社會 女命理師倒追大37歲 「真命天子」老里長 嫁1年守寡獲800萬遺產 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。