桃園市一名51歲李姓男子，30日上午8點多搭乘桃園機場捷運，列車行駛到A21中壢環北站時，因為是最後一站，工作人員進行清車時發現李男並未下車，上前叫他時發現劉男已無呼吸心跳，送往醫院急救仍不治。

當時正值上班時間，其他乘客並未發現劉男異狀，直到機捷工作人員發現時為時已晚。警方初步研判劉男外觀並沒有異狀，疑似因為心肌梗塞原因猝死，詳細死因還要檢警相驗釐清。

(中時 )