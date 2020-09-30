中秋佳節到來，凱擘大寬頻機上盒myVideo全新上架台灣、韓國熱門強片、最新親子電影及經典動畫，陪伴全家大小看好片、開心過連假！11月底前進入機上盒myVideo「金字電影院」，即享眾多精采強片特價優惠，只要看片就有機會把5G手機、智慧音箱免費帶回家！

中秋四天連假就是要和全家人在家吃烤肉配電影！機上盒myVideo「單點強檔」假期推薦改編自真實事件的韓國犯罪懸疑電影《翻供》，劇情以女性觀點敘述一名女律師得知失智母親捲入一樁毒殺案後，決定回到故鄉揭發父權社會的病態和私利，替母親脫罪，精采的蒐證推理及法庭攻防，值得細細品味；充滿青春賀爾蒙的喜劇國片《破處》，以公路電影形式大膽探討青少年面對成年、性工作者等議題，同時摻進成長過程的未知與苦澀，道出長大後的人生並不如想像中的美好。

廉價期間，親子共賞動畫電影也不容錯過！時隔多年再次回歸的《貓狗大戰3：爪爪集結！》，描述貓狗兩大陣營停戰10年後，一隻邪惡鸚鵡企圖挑起貓與狗之間的衝突，於是超萌喵星人及汪星人組織起一支經驗不足的特工隊，用最原始的方式抵抗惡勢力；風靡全球的《熊熊遇見你電影版》，超可愛的熊熊們將展開一場瘋狂又好玩的冒險之旅，證明他們是彼此最棒的夥伴。喜歡吉卜力動畫的朋友們有福了！10月1日起，機上盒myVideo將陸續上架《龍貓》、《崖上的波妞》、《神隱少女》、《魔女宅急便》、《天空之城》等多部經典作品，讓大朋友小朋友連假一次看個夠！

機上盒「myVideo豪華月租」新上架改編自日本311核災事件的《福島50英雄》，日本福島核電廠的50位前線工人們，展現奮不顧身的奉獻精神，冒著生命危險留守核電廠，防止海嘯造成核能洩漏帶來毀滅性災難；當紅陸劇《三十而已》，以三位在職場和生活中引領風騷的女性為出發點，描繪都市女性在屆滿30歲時也各自面臨不同的人生難題，從衝擊到轉念而後成長，寫實的劇情引起廣大共鳴，是近期獲得高評價的戲劇之一。

機上盒myVideo回饋用戶推出「金字電影院」，不僅享有上百部賣座強片、金獎電影限時特價優惠，即日起至11月30日止，凡進入機上盒myVideo觀賞「單點強檔」或購買「數位珍藏版」影片，即可參加抽獎活動，月月都有機會把Sony 5G手機帶回家，還能再加碼抽Google Nest Mini智慧音箱。現在就按下遙控器上的橘色鍵，全家一起溫馨看片過中秋！

(科技)