爾冬陞坦言越爛的片子酬勞越多。（圖／翻攝自秒拍）

62歲名導爾冬陞過去執導《新不了情》一炮而紅，近年也有《門徒》、《新宿事件》等作品，但早年他其實是以邵氏小生演員身分出道，參加過《三少爺的劍》。最近他參加大陸節目《演員請就位2》，透露業界秘辛，承認過去拍過一些爛片，且往往越爛的片子會給越多酬勞。

爾冬陞最近為了《演員請就位2》拍了一支宣傳片，分享出道至今的經歷，什麼都敢說的他坦言演員時期拍過很爛的片子，「有三分之一的戲我沒看過，我拍的時候知道它很爛，那種春節檔，跟林青霞一起，也是趕，怎麼辦」，並分享台灣演員孫越曾建議他：「越爛的戲一開機就把它演好，因為那個戲出來，那部戲爛他（觀眾）不會罵你，他會罵那個導演，你就想辦法讓觀眾罵那個導演就好了」。

節目中，爾冬陞和趙薇和郭敬明等人擔任評審，在最新一集中，爾冬陞狠批男團「UNINE」、且在《延禧攻略》飾演五阿哥永琪的男星陳宥維沒有控制五官的技巧，並說其他評審都太客氣，直飆陳宥維「老了就沒人看」，「像你這種外型的演員，全中國有多少，你靠樣子是沒用的！」

見此，網友紛紛對爾冬陞的誠實讚賞，回應：「敢說實話的導演」、「說起來，爾冬陞，林青霞，孫越，爛片...這些個關鍵詞組合在一起...是不是《七隻狐狸》？」、「聽起來太爽快了」、「期待再爆些業界實話」。

(中時新聞網)