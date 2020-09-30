總統有看美大選辯論？府：一如往常 15:072020/09/30 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張惇涵。(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統大選今舉辦第一場辯論，總統府發言人張惇涵表示，上午公忙於國政相關事務，但對於國際事務及各項重要動態，團隊都會即時掌握，適時向總統回報。 美國總統大選辯論，今天登場，外界關心蔡英文總統是否有收看美國總統大選電視辯論會，總統府發言人張惇涵表示，美國的總統大選是國際注目的民主盛事。 他說，蔡總統一如往常，上午公忙於國政相關事務，但對於國際事務及各項重要動態，團隊都會即時掌握，適時向總統回報，但不評論他國內政事務。 (中時 ) #美國 #總統大選 #民主黨 #共和黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國台辦：沒有九二共識 誰當海基會董事長都枉然 10:582020/09/30 兩岸 總統大選辯論前 拜登公布報稅資料籲川普跟進 04:502020/09/30 國際 美大選首場辯論民調出爐 拜登獲6成支持狂勝川普 12:222020/09/30 國際 川普拒認輸 恐出現雙總統危機 04:102020/09/30 國際大事 《美股掃瞄》觀望川普拜登首場辯論 美股收低 08:522020/09/30 財經 「大馬娜美」周甄娜翹臀險撐爆真理褲 不科學美尻辣翻 00:232020/09/30 星光 美國總統辯論表現 分析師形容有如「K.T.V.」 11:242020/09/30 財經 《國際經濟》川普選情現曙光 美國9月消費者信心飆升 10:342020/09/30 財經 操盤心法－紓困刺激方案是關鍵 美大選變數多 04:102020/09/30 證券．權證 大陸軍演宣告層級 不及96台海危機 04:102020/09/30 兩岸要聞 政治熱門新聞 台美建交蔡政府為何「踩煞車」？學者爆心寒內幕 - 政治 韓國瑜走後變這樣 貼紙哥貼「六合夜市慘況」 網：高雄人的選擇 - 政治 飛彈打來躲哪裡蘇貞昌答不出 網轟：上次問人停車場不是很嗆？ - 政治 教召將改1年1訓、延為14天 網曝心得：下一梯保重 - 政治 共機為何又擾台？媒體人分析：跟韓國瑜有關 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。