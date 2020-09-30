美國總統大選今舉辦第一場辯論，總統府發言人張惇涵表示，上午公忙於國政相關事務，但對於國際事務及各項重要動態，團隊都會即時掌握，適時向總統回報。

美國總統大選辯論，今天登場，外界關心蔡英文總統是否有收看美國總統大選電視辯論會，總統府發言人張惇涵表示，美國的總統大選是國際注目的民主盛事。

他說，蔡總統一如往常，上午公忙於國政相關事務，但對於國際事務及各項重要動態，團隊都會即時掌握，適時向總統回報，但不評論他國內政事務。

(中時 )