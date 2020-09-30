陸行動支付盛行 人行籲商家不得拒收人民幣 15:232020/09/30 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸行動支付興盛，民眾有時若用現金付款還會遭店家拒絕，對此中國人民銀行官方微博30日發文稱，人民幣是中國的法定貨幣，任何單位和個人不得拒收人民幣現金。 人行表示，一貫鼓勵現金、非現金等多元化支付方式和諧發展，並採取多項措施，保障公眾安全、乾淨使用現金，籲各收付主體尊重公眾的支付選擇權，共同維護人民幣的法定地位。 (工商 ) #人民幣 #現金 #公眾 #拒收 #人行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人行再出手 逆回購千億人民幣 04:102020/09/30 全球財經 6000人連署 籲加速開發社子島 04:102020/09/30 地方新聞 上市公司又出包 廣州浪奇庫存離奇失蹤 04:102020/09/30 全球財經 人行Q4貨幣政策或強化精準滴灌 定向降準仍可期 12:552020/09/30 兩岸 人民幣中間價升70點 在岸價開盤小漲 10:372020/09/30 財經 國道「第一屆生死格鬥賽」開打 2人車流中扭打成團 09:402020/09/30 社會 大陸賽馬開跑 向兆元產業起奔 04:102020/09/30 產業財經 魟魚議員2／新北市議員竟是高利貸吸血鬼 冷血行徑連小弟都看不下去 07:392020/09/30 社會 迎戰國旅商機 KKday再獲22億C輪投資 04:102020/09/30 產業．科技 讓人民幣升值堵住美國的嘴 04:102020/09/30 論壇廣場 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 美大選辯論首戰 分析師神回：川普、拜登像KTV搶麥 - 財經 - 工商 還沒接到美禁令就怕 中芯傳大舉掃貨囤著等 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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