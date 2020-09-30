大陸行動支付興盛，民眾有時若用現金付款還會遭店家拒絕，對此中國人民銀行官方微博30日發文稱，人民幣是中國的法定貨幣，任何單位和個人不得拒收人民幣現金。

人行表示，一貫鼓勵現金、非現金等多元化支付方式和諧發展，並採取多項措施，保障公眾安全、乾淨使用現金，籲各收付主體尊重公眾的支付選擇權，共同維護人民幣的法定地位。

(工商 )