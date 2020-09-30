中芯戰備加緊囤貨 夥同晶片製造商建共享倉庫 15:182020/09/30 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中芯國際或被美國封殺，有消息指，中芯已加緊囤貨作應對，並與大陸晶片製造商創建零件共享倉庫。 日本媒體引述多名知情人士報導，就美國的可能制裁，中芯從2020年初以來已高度戒備，並積極向美國、歐洲和日本供應商採購的產品，採購量已超過該公司今年的需求，採購品包括蝕刻、光刻、晶圓清潔和測試等用於重要製造過程的機器，以及逾1年價值的易損耗零件。 消息又說，中芯亦與其他中國晶片製造商合作，創造這類零件的共享備用品及設置中央倉庫，存放相關備用零件。中芯囤貨的做法，是與華為類同。 (工商 ) #中芯 #囤貨 #倉庫 #零件 #共享 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鹿晗水煮蛋肌帶貨美妝 代言GUCCI扮演列車長 04:102020/09/30 時尚消費 《半導體》外資連3買 台積翻紅穩盤 10:002020/09/30 財經 毒舌男迎戰口誤哥 聚焦對中政策 美國2020大選 川普拜登首場電視辯論會今登場 04:102020/09/30 國際大事 RISC-V 領台灣IC設計邁向新藍海 04:102020/09/30 產業特刊 周年慶必收絕美限量彩妝TOP3 珍稀級數量開賣必搶 06:002020/09/30 美妝 TSG首創鋼鐵業共享經濟 創雙贏 04:102020/09/30 產業特刊 徵兵制成討論話題 退役少將爆內幕：集體壓力浮現 13:542020/09/30 政治 《通信網路》智邦5G穩居市場利基地位 長線動能有撐 10:342020/09/30 財經 囤貨潮再現 瘋狂大媽豪砸18萬 掃光各大超市貨架 00:072020/09/30 國際 爆量逾54萬張 聯電股價 6年來新高 04:102020/09/30 財經要聞 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 全球央行死命印鈔 謝金河爆30年前這一幕重演 - 財經 還沒接到美禁令就怕 中芯傳大舉掃貨囤著等 - 財經 真正的特斯拉殺手？ 陸電動車董座預言將淪蘋果下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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