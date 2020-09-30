中芯國際或被美國封殺，有消息指，中芯已加緊囤貨作應對，並與大陸晶片製造商創建零件共享倉庫。

日本媒體引述多名知情人士報導，就美國的可能制裁，中芯從2020年初以來已高度戒備，並積極向美國、歐洲和日本供應商採購的產品，採購量已超過該公司今年的需求，採購品包括蝕刻、光刻、晶圓清潔和測試等用於重要製造過程的機器，以及逾1年價值的易損耗零件。

消息又說，中芯亦與其他中國晶片製造商合作，創造這類零件的共享備用品及設置中央倉庫，存放相關備用零件。中芯囤貨的做法，是與華為類同。

(工商 )