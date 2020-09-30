行政院今（30）日舉行記者會，宣布已於美東時間17日完成「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」簽署，展現台美攜手投入區域基礎建設發展的決心。雙方正就舉行首次工作小組會議密切聯繫相關細節，待取得共識後將盡速召開，討論相關合作計畫並逐步推動。

今日記者會由行政院政委兼國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮、外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）酈英傑（Brent Christensen）處長出席。

外交部長吳釗燮表示，美國財政部國際市場事務代理助理部長蘇騏（Mitchell Silk）去年7月訪台時，提出希望能建立台美基礎建設融資及市場合作架構構想。此次合作架構的順利完成，顯見台美雙邊合作夥伴關係再上層樓。

財政部長蘇建榮說明，因應蘇騏提議，行政院去年11月11日成立「台美能源及基礎建設融資開發計畫合作小組」、去年12月27日報院核定後由外交部與美方洽商。外交部7月13日函轉最新版的合作架構，經確認無誤後，雙方於本月17日簽署合作架構。

蘇建榮表示，合作架構的合作領域包括建立基礎建設融資及市場、發掘並建構符合台美投資者基礎建設投資需求，及區域基礎建設投融資計畫合作等，可促成台美共同參與投資美洲及東南亞地區基礎建設計畫，深化台美實質合作關係，並契合「新南向政策」目標。

蘇建榮指出，「台美能源及基礎建設融資開發計畫合作小組」下設4個工作小組，包括「能源市場籌融資及能源交易市場開發」、「台灣企業赴美參與能源及基礎建設市場之稅制問題」、「台美於第三地對能源及基礎建設投資合作小組」、「國內能源及基礎建設市場之開發」等。

蘇建榮表示，後續台美雙方將成立工作小組，就架構下合作項目、議題及模式等面向共同研商，上述4個工作小組將直接對接美方。雙方正就舉行首次工作小組會議密切聯繫細節，召開後將討論相關合作計畫、舉辦研討會、專家學者的技術經驗交流等議題，並逐步推動。

對於台美合作架構的簽署，蘇建榮預期將使台美可開拓更廣泛合作、進一步深化雙方關係，有助於雙方討論新南向政策、在印太地區尋求具體合作項目，藉此合作平台拓展與區域內更多國家的合作關係，建構印太戰略安全與合作一環。

同時，合作架構將有助產業廠商了解國際基礎建設及能源市場的最新趨勢，透過國際合作掌握國際機會。台美亦將討論提高私部門參與、引入更多私部門資金、協助印太及拉丁美洲地區建構基礎設施及能源部門的金融與相關法制環境，使相關國家都能更融入全球市場。

而「台美能源及基礎建設融資開發計畫合作小組」將由龔明鑫擔任召集人、蘇建榮擔任共同召集人，未來期盼藉此合作架構，強化台灣在印太及拉丁美洲地區國際能見度，讓台灣更有機會為實質區域建設貢獻心力。

(時報資訊)